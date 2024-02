Segunda tem previsão de tempo instável, com chuvas isoladas em diferentes cidades

A semana começa em Mato Grosso do Sul com tempo instável, com previsão de chuva em diferentes cidades do Estado. Em algumas regiões a temperatura continua alta, chegando a 36°C. Já a umidade relativa do ar fica alta e os ventos irão variar entre fraco e moderado.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Campo Grande vai variar entre 21°C (mínima) e 29°C (máxima), com previsão de muitas nuvens ao longo do dia, dispondo de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento será fraco e moderado e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 100%.

Já em Dourados a temperatura pode chegar a 36°C, com mínima de 22°C. Também são esperadas chuvas isoladas ao longo da segunda, com umidade entre 30% e 100%. Na região do Pantanal, em Corumbá, a variação será entre 23°C (mínima) e 35°C (máxima), com pancadas de chuva e trovoadas.

Na região norte do Estado, em Coxim, a previsão é de mínima de 23°C e máxima de 29°C. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 100%, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Mundo Novo, no extremo sul, a máxima chega a 35°C, com mínima de 23°C.

