Sem consenso, quatro mulheres disputam decisão do PT

A deputada federal Camila Jara, a advogada e ex-candidata a governo Giselle Marques e as professoras Bartolina Ramalho e Eugênia Portela seguem na disputa pela pré-candidatura à prefeita em Campo Grande (MS). A direção municipal do PT se reuniu na 2ª feira (11.set.23) para definir quem irá disputar pela sigla em 2024. No entanto, a reunião acabou sem acordo.

Os deputados estaduais Pedro Kemp e Zeca do PT se retiraram. Eles não pretendem concorrer no pleito do próximo ano.

De acordo com o presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues do Prado, o consenso está próximo e que só não houve resultado na reunião, ddevido a ausência de Camila Jara. Ele ainda afirmou que, caso o partido chegue a uma situação de disputa, o Diretório Municipal do PT CG irá indicar uma candidata.

Um novo encontro foi agendado para o próximo dia 15 de setembro. Se a indefinição permanecer, a decisão será tomada em 23 deste mês, quando o partido promete bater o martelo com ou sem consenso.

O deputado federal Vander Loubet esteve no encontro e disse que Camila Jara precisa estar presente em Campo Grande para defender sua pretensão de ser candidata, como fazem as outras candidatas que já se posicionaram.