Semana começa com tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes regiões

A semana começa em Mato Grosso do Sul com previsão de tempo instável e possibilidade de chuva em diferentes regiões. Em alguns locais podem ocorrer tempestades pontuais, com raios e até queda de granizo. Este cenário deve seguir até a próxima quinta-feira (30).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este tempo instável ocorre devido o fluxo de calor vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados. Além disto também interfere as áreas de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

As regiões sul e leste do Estado devem ter mínima de 19°C e máxima de 32°C. Já na região norte e no bolsão as temperaturas vão variar entre 22°C e 35°C. No sudoeste e Pantanal a mínima fica em 23°C e máxima de 37°C. Na Capital a previsão será de 21°C (mínima) e 32°C (máxima).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS