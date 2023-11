Semana Estadual de Direitos Humanos começa amanhã em Campo Grande

Com o tema "A Importância do Cumprimento dos Direitos Humanos: Principais Desafios", a 7ª Semana Estadual de Direitos Humanos começa nesta terça-feira (28), às 13h30, na Capital. Com extensa programação desenvolvida pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), a semana tem o objetivo de discutir ações que diminuam as desigualdades sociais e garantam acesso da população a serviços que elevem a qualidade de vida.

A Semana, que será realizada no auditório da ESDP (Escola Superior da Defensoria Pública de MS), faz alusão a Lei 5521/2020, que instituiu a Semana Estadual dos Direitos Humanos. Para o secretário-executivo de Direitos Humanos da Sead, Ben-Hur Ferreira, o momento é oportuno para a ampliação do debate.

"A semana vai ter uma relevância muito importante. Não há País próspero, desenvolvido, sem incluir a temática dos direitos humanos. Nessa semana vamos discutir também a implementação dos direitos humanos em âmbito municipal, desafios dos direitos humanos no Estado, assinatura de convênio, e buscando também uma reflexão teórica e política em conjunto com homenagens. Sem dúvida será uma semana muito rica e que nos tornará ainda mais aptos a discutir a política dos direitos humanos", disse.

Também será concedido, durante a Semana Estadual, o Prêmio Direitos Humanos em Ação de MS. Neste ano, com foco em personalidade físicas e jurídicas. Conselhos do Estado, como o da Pessoa Idosa, e dos Direitos da Criança e do Adolescente, também prestarão homenagens para relevantes ações na área desenvolvidas em MS.

Serviço

Evento: 7ª Semana Estadual de Direitos Humanos

Data: 28 de novembro (terça-feira), 13h30

Local: R. Raul Pires Barbosa, 1464

Leomar Alves Rosa, Sead

Foto: Monique Alves/arquivo

Fonte: Governo MS