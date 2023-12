Senadora Damares Alves é internada em Brasília

Marcello Casal Jr / Agência Brasil Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)





A senadora Damares Alves (Republicanos) foi internada nesta quinta-feira (7), no hospital DF Star, em Brasília. Ela precisou ser levada para unidade hospitalar por causa de uma herpes-zoster.

Damares foi ao hospital na manhã de hoje, apresentando paralisia facial. De acordo com sua assessoria, a senadora está bem, no entanto, terá que fazer uma série de exames, tendo que ficar internada pelos próximos dias.

A parlamentar enfrentar o problema há um bom tempo. Em março, ela revelou estar tratando uma paralisia facial por causa da herpes-zóster. Na ocasião, Damares explicou que o tratamento era "para amenizar a situação".





Herpes-zóster

O herpes-zóster, também conhecido como cobreiro, é uma doença causada pelo vírus varicela-zóster, que é o mesmo vírus responsável pela catapora (varicela). Após uma pessoa ter tido catapora, o vírus permanece latente nos gânglios nervosos do corpo. Em algumas situações, como quando o sistema imunológico está enfraquecido, o vírus pode ser reativado, causando o herpes-zóster.

Os sintomas do herpes-zóster incluem dor, coceira, sensação de queimação e o aparecimento de uma erupção cutânea na forma de bolhas agrupadas ao longo de uma faixa ou área específica do corpo. Geralmente, essa faixa segue o trajeto de um nervo afetado.

O herpes-zóster não é contagioso, mas as bolhas contêm o vírus, e uma pessoa que não teve catapora ou não foi vacinada contra a varicela pode contrair a catapora ao entrar em contato com as bolhas.

Existem vacinas disponíveis para prevenir tanto a catapora quanto o herpes-zóster, especialmente para indivíduos mais suscetíveis, como idosos. O tratamento geralmente envolve medicamentos antivirais, analgésicos e medicamentos para aliviar a coceira. Em casos mais graves, pode ser necessário tratamento hospitalar.

Fonte: Nacional