Senadora destina mais de R$ 4 milhões para 4 grandes cidades de MS

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) destinou mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares à Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Rio Brilhante, respectivamente, Capital e municípios sul-mato-grossenses.

Os recursos estão inscritos para serem destinados à projetos das áreas de saúde, segurança pública, assistência social e proteção animal.

A Capital, chefiada por Adriane Lopes (PP), teve R$ 2,1 milhões destinados à saúde e a assistência social. Os beneficiados são os hospitais Nosso Lar, São Julião e a Santa Casa, além do custeio da clínica de recuperação Alimentando o Espírito.

"A capital concentra a maior parte da população sul-mato-grossense, além de atender pessoas de vários outros municípios da região. Por isso, a saúde é um dos setores mais carentes de recursos para dar conta da demanda", explicou Thronicke.

Já a 2ª maior cidade do estado, chefiada pelo pepista Alan Guedes, Dourados, recebeu cerca de R$ 1 milhão para a Guarda Municipal, em projetos que visam a implantação do projeto de castração de cães e gatos e também para custeio do Hospital Evangélico da cidade.

A 3ª maior cidade de MS, chefiada pelo tucano Angelo Guerreiro, Três Lagoas, recebeu R$ 250 mil para custeio da APAE, que atende alunos de todas as faixas etárias com necessidades especiais em diversas especialidades como fonoaudiologia, médicos, dentistas, fisioterapia, terapias ocupacionais, esportes adaptados e muito mais.

Outro município beneficiado foi Rio Brilhante, o 3º município mais populoso da pequena região de Dourados, com 38,8 mil habitantes, chefiado pelo emedebista Lucas Centenaro Foroni. A cidade recebeu o aporte é em torno de R$ 600 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde.

"É importante que a população acompanhe a aplicação dos valores enviados para o estado pelos portais da transparência e também no meu site, onde divulgo todas as emendas destinadas ao Mato Grosso do Sul. É preciso fiscalizar para saber de quem cobrar o uso correto dos recursos públicos. Meu mandato sempre foi pautado na total transparência das minhas ações e dos recursos que indico ao meu estado. É assim que deve ser!", disse a parlamentar sul-mato-grossense.