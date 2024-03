Servidor de carreira, Landmark Rios desponta em pesquisa para vereador da Capital

O servidor de carreira da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER), Landmark Rios, aparece em 4ª posição com 0,90% das intenções de votos para assumir uma vaga na Câmara dos Vereadores de Campo Grande (MS).

O levantamento realizado pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, foi divulgado nesta 2ª.feira (11.mar.24). Essa é a 2ª pesquisa sobre o cenário eleitoral campo-grandense em 2024 encomendada pelo site Diário MS News.

Conforme a amostragem espontânea, estão à frente de Landmark apenas Silvio Pitú, com 1,15%, Flávio Cabo Almi, com 1,10% e o Professor Juari, com 1%.

Landmark pontua mais, inclusive, do que alguns que buscarão reeleição, como Otávio Trad, que fez 0,85%, Professor Riverton, com 0,80% e Tiago Vargas com 0,75%, e, empatados com 0,70% cada um, Carlão, Claudinho Serra e Grazielle Machado.

Também estão empatados com 0,60% cada, Valdir Gomes e os ex-candidatos derrotados nas eleições passadas, Delegada Sidnéia e Ninho.

Em busca da reeleição, Ronilço Guerreiro e Wilson Lands fizeram 0,50% cada. Eis a amostragem completa para vereadores da Capital sul-mato-grossense:

Como mostramos aqui no MS Notícias, no levantamento anterior da Ranking, realizado de 26 a 30 de janeiro e divulgado no início de fevereiro deste ano, Landmark aparecia com 0,40%, empatando com os também pré-candidatos Claudinho Serra, Grazielle Machado, Delegada Sidnéia e Maicon Nogueira. Agora, no entanto, o pré-candidato deixou os adversários para trás, saltando 0,50% em um mês.

COALIZÃO

Landmark tem sido considerado e vem se confirmando como uma das mais promissoras figuras políticas campo-grandenses.

Como registramos aqui, numa cerimônia de aniversário de 50 anos do pré-candidato, realizada em 13 de janeiro, estiveram políticos de esquerda, direita e centro, numa impressionante coalizão.

Dentre as importantes figuras que estiveram na festa, haviam Rose Modesto, Walter Carneiro Jr, a prefeita Adriane Lopes e o Deputado Estadual Lídio Lopes, o Deputado Federal Beto Pereira, o assessor do Ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Tiago Borges, o Engenheiro civil, o ex-deputado estadual e ex-secretário de Infraestrutura, Transportes e Habitação de Campo Grande, Semy Ferraz, Agamenon Rodrigues do Prado (ex-secretário do Trabalho e presidente municipal do PT) e o Conselheiro de Cultura e Coordenador da Residência Socialista do PT, Walber Noleto.

Filho de José Rios e dona Berta Rios, Landmark é fruto de escola pública (fundamental e médio), tendo sido criado no Bairro Santo Amaro.

Um dos principais apoiadores da promissora carreira política do servidor é o prestigiado deputado federal Vander Loubet (PT).

Landmark entrou na política por meio de encontros estudantis da UBES, USMES, UCE e UJS e UNE, assim decidindo por filiar-se a uma representação partidária.

Na luta acadêmica, é reconhecido pela luta pelo Passe Livre, pela defesa de eleição direta para direção escolar, pelo voto aos 16 anos, das Diretas Já, e pela meia entrada de estudantes em ambientes permitidos.

Leia a íntegra da trajetória política de Landmark Rios, contada recentemente aqui no MS Notícias.

A PESQUISA

Uma das curiosidades dessa pesquisa, é que 66,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar no pleito de outubro deste ano.

A pesquisa teve um custo de R$ 10 mil pagos com recursos próprios do DMSN Midia Ltda / DMSN Mídia.

Ivan Ferreira Domingues é o estatístico responsável pelo estudo eleitoral. Eis a íntegra.

METODOLOGIA

A pesquisa fez entrevistas pessoais, utilizando questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul com 16 anos ou mais. Pesquisa presencial em residências e locais censitários.

O estudo realizou 2.000 entrevistas representativas do eleitorado da área pesquisada, selecionadas em três etapas. A amostra é baseada no censo do IBGE de 2022 e no TSE, com margem de erro de 2.20%. A pesquisa segue as características da população em termos de sexo e idade.

Para a pesquisa, entrevistadores credenciados e treinados pela empresa Ranking Brasil Inteligência aplicam questionários e 20% são fiscalizados para verificar respostas e adequação aos parâmetros amostrais.