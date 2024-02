Sete regrinhas para o Carnaval puxam a ala do bom senso e alegria em Mato Grosso do Sul

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/GovMS-Carnaval-MS-Spot-30_.mp3

Unidos do MS recomenda: se for dirigir, não consuma bebidas alcoólicas. Também não esqueça de usar camisinha, se algo mais rolar. E se ouvir um não, é não, sem mais conversa. Essas são algumas das dicas para que o Carnaval aconteça em Mato Grosso do Sul com tranquilidade e apenas a alegria seja protagonista da festa, uma das mais populares do Brasil.

As 'Regras do Rolê' são sete e foram compiladas na campanha de Carnaval do Governo de Mato Grosso do Sul, que incentiva bons hábitos para o período onde, às vezes, alguns acabam extrapolando as orientações que garantem a boa convivência e o bom momento.

Materiais de divulgação 'in loco', para sites, rádios e TVs, além de painéis de LED, já estão prontos para propagar tais ideias. Cada regra, além de uma simples norma, tem por trás algo maior - por exemplo, o 'Não é não' existe para inibir assédio e violência às mulheres.

Sete instituições do Estado estão envolvidas na campanha, o que mostra sua importância: o 'Não é não', por exemplo, é encabeçado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania). Já o 'Se beber não dirija' está vinculado ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito), órgão ligado à Sejusp.

Ainda no campo da segurança pública, o 'Carnaval sem violência' está vinculado às ações da PM (Polícia Militar), enquanto o 'Use a camisinha' tem laços com a SES (Secretaria de Estado de Saúde). Outras duas subsecretarias da SEC protagonizam temáticas: as de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+ (LGBTfobia é crime) e para as Pessoas com Deficiência (Carnaval é para todos). A regra que fecha a lista da campanha é a 'Lixo no lixo'.

Independente de onde vá passar o período carnavalesco, se viajando, descansando em casa ou no bloquinho de rua, o importante é que todos saiam satisfeitos e renovados dos festejos. Em 2023 as regras já tinham sido o mote da campanha governamental, seguindo assim em 2024. Confira abaixo o vídeo institucional preparado pela equipe de comunicação do Governo do Estado:

