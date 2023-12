Sinal aberto da TV e Rádio ALEMS é inaugurado na 12ª Legislatura

O sonho de alcançar outros municípios de Mato Grosso do Sul em canal aberto está se tornando real. Na manhã desta sexta-feira (15), deputados da 12ª Legislatura realizaram a inauguração das frequências abertas da TV e Rádio Assembleia. "É mais uma ferramenta para a população acompanhar em tempo real, de forma dinâmica, e ainda, mais transparente os trabalhos legislativos. Este é um momento histórico para Casa de Leis e o nosso desafio agora é chegar ao interior ao vivo" ressaltou o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

A TV ALEMS pode ser assistida no canal 7.2 e a Rádio ALEMS pode ser ouvida pela frequência FM 105.5. Fruto de um acordo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e o Senado Federal, a edificação da torre e a implementação do site de transmissão da TV viabilizaram a transmissão, em sinal de tv aberta, dos canais da TV Senado (canal 7.1), TV Câmara Federal (canal 7.3), TV Câmara Municipal (canal 7.4) e da nossa TV ALEMS (canal 7.2).

O primeiro secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), ressaltou a parceria com o Senado Federal. "A união de esforços tornou possível a parceria com o Senado, democratizando informações dos trabalhos legislativos, e favorecendo maior transparência nas ações para alcance de todos os cidadãos de todo o Mato Grosso do Sul", disse. Ele, ainda, salientou a participação e desejo de todos os deputados estaduais em viabilizar esta realização.

O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcanti, explicou que somos a 18ª capital do país a fazer parte da Rádio Senado AM/FM. "A Assembleia está de parabéns e cumpriu os acordos de parceria e cooperação, que facilitarão a audiência entre a população, que encontrará na programação o trabalho dos senadores e deputados estaduais". Já a diretora em exercício da TV Senado, Glauciene Lara, destacou o momento ímpar para a comunicação legislativa. "Será possível receber diretamente da fonte informações com pluralidade partidária de representantes públicos. Campo Grande completa a 16ª capital na parceria de TV aberta com Senado", enfatizou.

Também acompanharam o ato oficial de abertura de sinal o 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Pedro Kemp (PT), João César Mattogrosso (PSDB), Roberto Hashioka (União), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), e Pedrossian Neto (PSD). A inauguração aconteceu na estação de telecomunicação, construída no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A TV e a Rádio ALEMS foram criadas em novembro de 2001, juntamente com o portal oficial do Parlamento ( ww.al.ms.gov.br ), pelo qual transmitiam também com exclusividade as atividades legislativas. Os veículos de comunicação são de fundamental importância para os parlamentares, servidores e, principalmente para a população, possa acompanhar o trabalho dos 24 deputados estaduais.

Estrutura

A estrutura principal da torre atinge a altura de 70 metros, somando mais 12 metros do tubulão, totalizando uma altura de 82 metros. Os sistemas de transmissão estão atualmente configurados no formato digital, oferecendo a capacidade de expansão do sinal tanto para a área aberta e para o interior do Estado.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS