Sistema de iluminação com energia solar é ativado na Avenida dos Cafezais

Já estão funcionando as luminárias de LED solar na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. A via recebeu a instalação de 86 postes e 127 luminárias de 100 watts, no trecho que vai da Avenida Gury Marques até a rotatória da Rua Delegado Alfredo Hardman, dando mais segurança para motoristas e pedestres que passam a noite pelo local.

Através da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o Governo do Estado investiu R$ 1 milhão para ativar na avenida o sistema de iluminação pública que gera energia a partir do sol.

As lâmpadas de LED são carregadas com a luz solar, que é uma fonte de energia considerada limpa e renovável. Além da sustentabilidade, elas geram economia não há cobrança na conta de luz e evitam furtos de cabos de eletricidade.

"A energia fotovoltaica é moderna, limpa e não onera os cofres públicos. Esse investimento completa a revitalização da Avenida dos Cafezais, que teve um trecho duplicado recentemente para dar mais mobilidade e segurança aos usuários", disse o secretário Helio Peluffo, da Seilog.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Seilog

Fonte: Governo MS