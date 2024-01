Sistema viário da MS-112 já reflete modernidade, tecnologia e segurança para o usuário

A segunda rodovia concedida de Mato Grosso do Sul já oferece ao usuário serviços e benefícios que unem mais conforto e segurança para o tráfego, com tecnologia e modernas estruturas.

O complexo viário de 412 quilômetros formado pela MS-112, BR 158 e BR 436 tem conectividade com internet 4G, socorro mecânico e socorro pré-hospitalar em caso de quebra ou acidente, instalações e sistemas para operação eficiente e moderna de praças de pedágio e controle fiscal do trânsito de cargas.

Tratamento asfáltico, com diferencial de qualidade para trechos que têm mais tráfego como o eixo norte da BR 158 também é um dos benefícios visíveis.

Responsável pela fiscalização do contrato da concessionária Way 112 para assegurar que as metas de benefícios ao usuário estão sendo atendidas, a Agência Estadual de Regulação (Agems) está na região conferindo a execução dos trabalhos. A concessão completa um ano em março.

SAU e BSO

Obrigação essencial, as bases para o Serviço de Atendimento ao Usuário estão instaladas, sendo seis ao todo, que ficam ao lado das Bases de Serviços Operacionais. Essas edificações abrigam ponto de informação, orientação e registro de reclamações, totem de serviços digitais, ponto de apoio e toda a frota de socorro e resgate.

Veículos de inspeção de pista, guinchos leves e pesados, e ambulância de resgate pré-hospitalar já estão disponíveis desde o dia 26 de dezembro de 2023, antes mesmo da ativação das praças de pedágio.

Na sede da concessionária, o Centro de Controle Operacional monitora 24 horas por dia toda a movimentação, com câmeras, sistema de comunicação integrada entre as equipes e para recebimento de ligação do usuário, e profissionais para regular os serviços de atendimento de forma imediata.

"Temos o objetivo primaz de fazer com que o cidadão receba o melhor serviço que pode ser ofertado, de assegurar que a concessionária ofereça dentro do modelo que foi definido, e que o usuário tenha, então, seus direitos atendidos, com a infraestrutura e a tecnologia que está sendo disponibilizada", explica a coordenadora da Câmara de Regulação Econômica, Luciana Gomes.

Outra parte da verificação é feita pela equipe da Câmara Técnica de Rodovias, que também está mais uma vez em campo.

Há 11 meses a Agems iniciou os trabalhos fiscalizatórios, que serão permanentes durante todo o tempo da concessão, tanto no campo econômico, quanto na operação técnica.

