SP e outros estados têm fim de semana de chuva; confira a previsão

Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Frente fria leva chuvas a São Paulo

Devido à chegada de uma frente fria que avançou pelo oceano nesta semana, o calor começou a dar uma trégua nessa sexta-feira (8) e continua até sábado (9) na cidade de São Paulo. De acordo como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas voltam a subir no domingo (10), mas as mínimas vão passar de 19°C a 15°C.

Conforme a previsão, o fim de semana ainda será marcado por chuva em diversas regiões do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os estados do Norte, Centro-Oeste e Sul também terão fim de semana com pancadas de chuva.

Neste sábado e domingo, Belo Horizonte (MG) terá máximas de 28ºC e chuva, assim como no Rio de Janeiro, com máximas de 25°C e 28°C, segundo o Inmet.

Já no Nordeste, o tempo continua quente e abafado, com pancadas de chuva na faixa litorânea.

A infiltração marítima e a circulação de ventos favorecem a formação de nuvens, levando chuva ao sertão nordestino. De acordo com a Climatempo, este sábado terá predomínio de sol e calor, mas também há condições para chuvas, especialmente no interior de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, norte baiano, Piauí e no Maranhão.

O calor continua no meio da tarde e as temperaturas ultrapassam os 30ºC. No domingo, as áreas mais centrais do Nordeste voltam a ficar mais secas.

No fim de semana, o tempo deve fechar em Manaus (AM) e Belém (PA), com pancadas de chuva e calor de 30ºC.

No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) terá trovoadas e temperaturas na casa dos 35ºC. Neste sábado, Campo Grande (MS) vai a 28ºC e os termômetros devem subir no domingo, mesmo com as chuvas.

O Sul tem enfrentado chuvas extremas nas últimas semanas, que têm deixado mortos e desabrigados na região, mas os sulistas não devem ser atingidos por temporais com potencial de causar danos mais graves.

No entanto, ainda há chances de chuvas isoladas e tempo nebuloso nos três estados, com máximas de 26°C em Porto Alegre (RS), 19°C em Curitiba (PR) e 23°C e 24°C em Florianópolis (SC).

O volume de chuvas previsto para novembro, de acordo com o Inmet, ficou acima da média no Sul devido à combinação entre áreas de baixa pressão atmosférica e às frentes frias que atingiram a região, além do impacto do El Niño.

No Nordeste foi o contrário. Conforme o instituto, o acumulado ficou abaixo da média em parte da região, com apenas o Rio Grande do Norte e Bahia superando as médias históricas. Neste fim de semana, pode haver chuva isolada em Natal (RN) e Salvador (BA), que ficam com máximas acima de 32ºC.

