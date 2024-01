SP entra em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira (12)

Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em SP

Com a chuva forte que voltou a cair na cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira (12), a capital está em estado de atenção para alagamentos.

A atualização foi feita às 15h18 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura, e o alerta também foi feito pela Defesa Civil municipal.

Até às 16h de hoje (12), o Corpo de Bombeiros havia registrado 22 chamados para quedas de árvores e 1 para desabamento.

A chuva desta sexta-feira foi mais forte nos bairros de Vila Mariana, Lapa, Jaçanã, Casa Verde e Cidade Ademar. Ela segue em direção à zona leste perto das 16h.

A Defesa Civil do estado também indicou ventania e raios na zona norte, oeste e centro. A recomendação do órgão é para que as pessoas busquem abrigo nessas situações.

