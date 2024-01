SP: idosa morre após princípio de incêndio no Hospital São Luiz

Reprodução/TNH1 - 11.01.2024 O principio de incêndio fez com que os pacientes fossem transferidos para outros hospitais

Uma idosa de 94 anos morreu nesta quinta-feira (11), após um princípio de incêndio no Hospital São Luiz do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O incidente fez com que o hospital retirasse os pacientes da UTI. Durante a retirada, a mulher teve uma parada cardíaca.

A idosa estava internada na UTI. O Hospital São Luiz informou que o incidente fez com que fosse cumprido os protocolos de segurança, sendo um deles a retirada dos pacientes da UTI. 47 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares.

As imagens mostram muitos pacientes sentados na calçada. Dentre eles, pais com crianças de colo e funcionários do hospital.

De acordo com a unidade de saúde, um equipamento eletrônico teve pane, gerando fumaça. O funcionamento adequado das duas Unidades de Terapia Intensiva acabaram sendo prejudicados. Foi necessário um trabalho de ventilação.

Os pacientes que tinham consultas marcadas estão sendo contatados para agendar para uma nova data.

O Hospital lamentou a morte da paciente e disse estar prestando assistência aos familiares. A unidade de saúde ainda afirmou que está apurando para esclarecer as possíveis causas do incidente.

Fonte: Nacional