SP: Kassab anuncia apoio do PSD a Nunes nas eleições de 2024

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, deverá receber apoio do PSD nas eleições de 2024

O presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais do Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou neste sábado (23) o apoio da legenda a reeleição de Ricardo Nunes para comando da capital paulista em 2024. A declaração foi dada durante um evento para obras de asfaltamento na Zona Leste de São Paulo.

O apoio já era esperado nos bastidores, já que Nunes tem proximidade com vereadores do partido na Câmara Municipal. A própria legenda compõe a base do prefeito no Legislativo paulistano.

Além do PSD e do próprio partido, o MDB, Ricardo Nunes contará com o apoio do Progressistas e do PL. O último partido anunciou a aliança formal mediante a escolha do vice na chapa.

*Reportagem em atualização

