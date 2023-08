STF multa extremista de direita 'Monark' em R$ 300 mil

O extremista de direita Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, foi multado em R$ 300 mil por descumprir decisões judiciais expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Eis a íntegra.

Conforme a decisão de Moraes, Monark desafiou e violou a lei: "A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir (e reproduzir) conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência", afirmou Moraes.

O magistrado do STF também decidiu que o Banco Central faça o bloqueio imediato do valor da multa.

Moraes também solicitou que as redes sociais derrubem os perfis de Monark e forneçam os dados cadastrais ao STF, sob multa diária de R$ 100 mil.

Vamos lembrar que o STF determinou os bloqueios dos perfis de Monark em 14 de junho de 2023, no transcorrer das investigações que provam que o extremista instigou os atos golpistas de 8 de Janeiro, bem como fez ataques mentirosos às urnas eletrônicas. Na ocasião o STF determinou que Monark estava proibido de disseminar desinformação sobre o sistema eleitoral e realizar ataques com fake news contra o Supremo Tribunal Federal.

Ele voltou a descumprir a decisão ao participar do podcast "Monark Talks", onde entrevistou o blogueiro Allan dos Santos, extremista de direita bolsonarista foragido da justiça brasileira. Na ocasião, ambos atacaram o STF e Moraes com xingamentos e usando diversas mentiras.

Allan dos Santos em entrevista ao Monark Talks. Foto: Reprodução

Também vale lembrar que em fevereiro de 2022, quando ainda fazia parte do “Flow Podcast”, Monark entrevistava os congressistas Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) quando afirmou que “deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil”.

A fala foi repudiada por políticos e influenciadores que pediram o afastamento do youtuber do canal. Um dia depois, Monark anunciou a saída do Estúdios Flow.