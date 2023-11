Subsecretaria de MS abre consulta pública para a construção de plano de ação para 2024

Pesquisa via formulário quer ouvir jovens sul-mato-grossenses para a elaboração do Plano de Ação para 2024. As contribuições podem ser feitas até o dia 08 de dezembro.

A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, vinculada a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), lançou na segunda-feira (27) um questionário virtual para consultar os jovens sul-mato-grossenses no que tange a construção de um plano de ação para o ano de 2024. A ação ocorre em parceria com o Conjuv (Conselho Estadual da Juventude).

O formulário visa garantir a efetiva participação das juventudes, alinhadas aos princípios, diretrizes e eixos estabelecidos no Estatuto da Juventude e aos objetivos do Plano Estadual de Juventude. As contribuições podem ser enviadas através do formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/1hyhbVkggjTx8Yiw6 até o dia 08 de dezembro.

Para o Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, Jessé Fragoso da Cruz, é fundamental que a população participe e apresente suas necessidades para a construção do plano.

"Em 2024 nós queremos ser os mais assertivos possíveis e desenvolver ações, programas e projetos que possam de fato colaborar e impactar a juventude sul-mato-grossense. E para fazermos isso nós não podemos fazer um movimento de cima para baixo, nesse sentido da Subsecretaria somente propor. Lógico que nós vamos propor, nós vamos formular, nós vamos acompanhar, mas é importante que nós vamos ouvir a comunidade. Seja a liderança partidária, coletiva, associações, poder público, enfim, todos que queiram participar dando as suas ideias de propostas para que possamos pensar um plano de ação com prioridades para o ano 2024", finaliza.

Vale ressaltar que a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, tem como competência dentro da estrutura governamental a formulação e a disseminação das políticas e das diretrizes governamentais para o fomento e o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integração de ações voltadas à juventude; a formulação de ações de incentivo e de apoio às iniciativas da sociedade civil, destinadas ao fortalecimento da auto-organização dos jovens e a realização de estudos, de debates e de pesquisas sobre as condições de vida da juventude sul-mato-grossense, objetivando à implementação de ações de atendimento social, cultural e profissional, em articulação com os órgãos estaduais.

Jaqueline Hahn Tente, Comunicação Setescc

Fotos: Álvaro Rezende/Secom

Fonte: Governo MS