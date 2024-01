Suposto computador da Abin é apreendido em posse de Carlos Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) supostamente apreendeu nesta 2ª feira (29.jan.24) um computador pertencente à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em posse do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O filho do ex-presidente é acusado de se beneficiar com informações produzidas por uma 'Abin Paralela'.

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) informou que iniciou uma apuração interna sobre o equipamento supostamente apreendido com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Isso porque o canal de televisão GloboNews, um computador da agência, foi encontrado pela PF durante as buscas contra o vereador. A corporação nega a informação.

De acordo com as investigações a Operação Vigilância Aproximada, um grupo criminoso chefiado por Carluxo, teria montado esquema ilegal para monitorar opositores.

Carlos Bolsonaro é vereador do Rio de Janeiro e jamais teve um cargo na administração federal, tampouco na Abin. No entanto, o ex-diretor da agência, o hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), tem uma relação umbilical com o clã Bolsonaro, especialmente com Carlos.

A PF investiga se Carlos recebia informações ilegais da Abin. Ao todo, a corporação fez 9 buscas no Rio de Janeiro (5), Angra dos Reis (1), Brasília (1), Formosa (1) e Salvador (1). O objetivo é “avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente na Abin”, segundo comunicado.