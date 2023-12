Talento Regional de Férias: Uma Programação Especial da TV e Rádio ALEMS

Com uma programação especial para as férias de dezembro e janeiro, o "Talento Regional" promete agitar a programação da TV e Rádio ALEMS, agora com os sinais abertos. Em um ambiente encantador na Chácara Sossego, proporcionando um cenário natural e descontraído, o programa traz um bate-papo solto e muita música com atrações incríveis, destacando artistas sul-mato-grossenses do samba e da viola caipira.

A dupla João Lucas e Walter Filho, conhecida por sucessos como "Abstrata" e "Os Dias Vão", traz o autêntico som da viola caipira, resgatando a tradição da música raiz sul-mato-grossense. Com um histórico que remonta desde 2010, os sertanejos possuem uma discografia que resgata a essência da música sertaneja, com álbuns como "Viola Sagrada" (2007), "Ao Vivo em Campo Grande" (2009) e "Tiro Certo" (2012), que trouxeram sucessos como "Os Dias Vão" e "Isso é Paixão".

Outra atração de destaque são os talentosos Alex e Yvan, uma dupla que iniciou sua trajetória em 2005 na cidade de Bodoquena, interior de Mato Grosso do Sul. Com quatro DVDs gravados e uma trajetória que conquistou o público nacional, a dupla é reconhecida por emocionar fãs com suas canções que embalam corações apaixonados. A trajetória de sucesso levou a dupla a participar de grandes eventos, como o Barretão, e até mesmo a uma turnê internacional no Japão.

Também participou do programa Anderson Alvarenga, presidente da Associação dos Violeiros e Violeiras de MS. Durante o bate-papo, Anderson destacou a cultura da viola caipira, não só no Estado, mas no Brasil, e falou sobre o 1º Encontro de Violeiros, realizado na Capital, reunindo renomados artistas, como João Carreiro, João Lucas e Walter Filho, Alex e Yvan, e Almir Sater.

O grupo de samba e pagode "Vai quem Quer" completa a diversidade musical do evento, proporcionando um toque especial ao Talento Regional de Férias. O repertório variado e contagiante promete animar o público com o ritmo envolvente desses artistas. Para assistir, clique aqui .

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS, transmitidos agora pelos canais TV ALEMS 7.2 e Rádio FM 105.5 (Segunda = 14h; Quarta = 18h30; Sexta = 22h30; Sábado = 16h; Domingo = 11h). Além disso, o programa pode ser acompanhado também no canal do YouTube ( clique aqui ) e no endereço www.al.ms.gov.br .

Fonte: Assembleia Legislativa de MS