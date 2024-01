Tecnologia ajuda o Brasil a se tornar principal exportador de charutos

Divulgação Tecnologia ajuda o Brasil a se tornar o principal exportador de charutos premium do mundo





O Brasil é hoje o principal exportador de charutos premium do mundo, com uma participação de mercado de cerca de 25%. Esse crescimento se deve a uma série de fatores, incluindo a qualidade dos produtos brasileiros, a demanda crescente por charutos premium no mundo e a adoção de tecnologias inovadoras na produção e comercialização dos produtos. Segundo dados da associação brasileira de fumicultura, só em 2023, as exportações superaram os 2.5 bilhões de dólares.

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental no sucesso do setor brasileiro de charutos. As novas tecnologias têm permitido que os produtores brasileiros aumentem a produtividade, melhorem a qualidade dos produtos e reduzam os custos de produção.

Uma das tecnologias mais importantes que tem sido adotada no Brasil é a irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento permite que os produtores brasileiros cultivam tabaco de alta qualidade em áreas com climas mais secos.

Outra tecnologia importante é o uso de máquinas na colheita e processamento do tabaco. As máquinas permitem que os produtores brasileiros aumentem a produtividade e reduzam os custos de produção.

O Brasil também tem investido em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de charutos. O Centro de Tecnologia do Tabaco (CTT), localizado em Pinhão, no Paraná, é um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento do setor de charutos no Brasil.

No país, uma empresa tem sido referência na implantação dessas novas tecnologias, a JAMM Cigar, sediada no município de Alagoinhas, no Recôncavo Baiano, é um exemplo do crescimento da produção brasileira de charutos. A empresa foi fundada por José Antonio Martins Monteiro e Joaquim Alfredo Mesquita Moreira, e vem crescendo a um ritmo acelerado.





O Mata Fina, por si só, é um fumo saboroso e desejado em todo mundo, tendo 95% de sua produção exportada para o exterior. "Porém, o terroir (o clima, o relevo, a vegetação, a altitude) que nossa região do Recôncavo Baiano confere ao tabaco um sabor inigualável. Além disso, a seleção das folhas que fazemos proporciona mais homogeneidade ao sabor dos charutos. E as sementes que vieram de Cuba tiveram uma excelente adaptação ao país, elas foram detalhadamente aperfeiçoadas por um grande produtor e exportador de tabaco, além de utilizarmos apenas folhas com mais de três anos de descanso. O resultado é um blend com sabor adocicado, sem amargor, tornando-o único", pontua José Antônio.

O CTT desenvolve novas tecnologias para a produção de charutos, incluindo novas variedades de tabaco, novos métodos de cultivo, novos métodos de processamento e novos métodos de armazenamento.

Segundo a Mondor Intelligence, o tamanho do mercado de charutos deverá crescer de US$ 48,55 bilhões em 2023 para US$ 79,91 bilhões até 2028 , com um CAGR de 10,48% durante o período de previsão (2023-2028).

A crescente inclinação dos consumidores por produtos que complementam estilos de vida opulentos, juntamente com a crescente valorização dos charutos, tem impulsionado o mercado de charutos em todo o mundo. Além disso, as regulamentações governamentais relacionadas ao tabaco e aos produtos do tabaco influenciaram e continuam a ser um fator chave na condução do mercado de charutos.

Fonte: Nacional