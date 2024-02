Temperatura pode subir com decisão sobre Rose Modesto

A direção nacional do União Brasil está próxima de anunciar ou dar seu posicionamento sobre suas pretensões nas eleições municipais. Ficou para logo após o carnaval, na segunda semana de fevereiro, a manifestação do presidente da Executiva Nacional, Luciano Bivar, acerca dos colégios eleitorais nos quais o partido dará prioridade ao lançamento de sua própria chapa majoritária na sucessão municipal.

Diante das declarações de Bivar e de outros integrantes da Executiva enfatizando o interesse em ter o partido disputando prefeituras das capitais e dos maiores municípios, os principais ambientes políticos de Mato Grosso do Sul se agitam. Estão aguardando com nervosa expectativa o pós-quarta-feira de cinzas para saber se Campo Grande estará na lista de prioridades do União Brasil para o jogo das urnas este ano.

A razão é bem clara e objetiva: o nome do União Brasil para disputar a prefeitura da capital sul-mato-grossense é o de Rose Modesto. Ela, que é a titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), está bem situada nas pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora e tem no seu arco de influências políticas e eleitorais um amplo e diverso rol de apoiadores ou forças dispostas a apoiá-la.

PERFIL

Rose Modesto é o maior nome do União Brasil que pode concorrer à cadeira do Executivo municipal em Campo Grande (MS). Foto: Reprodução

O histórico eleitoral de Rose é recheado de importantes conquistas. Foi vereadora, vice-governadora e deputada federal sempre no bloco dos mais votados. Em 2016 concorreu à prefeitura e emparelhou a corrida com o favorito, Marquinhos Trad (PSD). Avançou ao segundo turno e mesmo sem vencer saiu das urnas com um resultado convincente: 169.660 votos (41,2% dos votos válidos). Era a sedimentação do patrimônio eleitoral que cacifou sua candidatura a deputada federal em 2014, quando foi a mais votada do País em números proporcionais.

Após a longa experiência com mandatos pelo PSDB, Rose fez o seu próprio caminho a partir de 2022, quando disputou o governo, já no União Brasil. Ficou em quarto lugar, com 178.559 votos, porém com sua liderança reconhecida. Naquele ano, durante as eleições presidenciais, estabeleceu um campo de contatos e proximidades políticas e afetivas com lideranças de vários partidos, especialmente dos que estavam engajados no segundo turno com o PT de Lula ou o PL de Jair Bolsonaro.

Com a vitória do petista, o nome de Rose Modesto surgiu nos debates internos do campo de aliados de Lula, referenciado por sua capacidade de fazer o diálogo, a equidistância das paixões radicalizadas e uma postura de centro com motivações progressistas. Um perfil que convenceu o presidente eleito a acatar sua indicação para a Sudeco.

CAPILARIDADE

Rose é avaliada pela esquerda como uma das lideranças que mais se ajustam às necessidades pragmáticas do governo. Ela não é Lula, porém defende suas políticas de desenvolvimento. Não é de direita, contudo está bem relacionada com interlocutores do bolsonarismo. E ainda transita com desenvoltura em outros territórios partidários, entre eles o PP da prefeita Adriane Lopes e o PSDB, do governador Eduardo Riedel.

Se for acrescentar a este perfil as pontuações que vem alcançando nas pesquisas, fica mais fácil entender por que a confirmação de sua candidatura vai mexer com a concorrência. Trata-se do fenômeno da capilaridade, algo que garante inserção e atração junto a diferentes segmentos — em miúdos: é um predicado que, em matéria de disputa eleitoral, significa obter votos de diferentes partidos, inclusos os que já têm suas próprias candidaturas.