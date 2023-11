Tempo segue instável em Mato Grosso do Sul durante este quinta-feira

A previsão para esta quinta-feira (30) indica tempo instável em grande parte do estado, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado. Na região sudoeste, a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade.

Em Campo Grande, a mínima será de 22°C e a máxima de 31°C. Na Grande Dourados, a temperatura varia entre 21°C e 30°. Na região sul-fronteira, Ponta Porã começa o dia com 21°C e atinge os 29°C. No cone-sul, Iguatemi terá 22ºC cedo e nos horários mais quente alcança os 31ºC.

No Pantanal, Corumbá terá mínima 26°C e máxima de 34°C. Porto Murtinho varia entre 26ºC e 35ºC. No norte e na região do Bolsão, mais precisamente em Camapuã e Paranaíba, o dia começa com 23°C e os termômetros alcançam os 32°C.

João Pedro Flores, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS