Tiago Botelho vai à Superintendência do Patrimônio e estreita laços com Lula

Advogado, professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e ex-candidato ao Senado, Tiago Resende Botelho, conhecido apenas por Tiago Botelho, foi cedido para o cargo de chefia na Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS). A cedência dele saiu no Diário Oficial da União nesta 2ª feira (10.jul.23).

No ato, a vice-reitora da UFGD, Cláudia Gonçalves de Lima, autoriza que o professor do magistério superior vá à superintendência da SPU, com ônus ao cessionário. Eis a íntegra.

"Estou honrado com o convite e animado para ajudar o presidente @lulaoficial a reconstruir o Brasil e o nosso amado Mato Grosso do Sul. SPU estou chegando!", escreveu Botelho nesta 2ª em sua conta no Twitter.

Conforme Botelho, ele recebeu outros convites antes da chefia SPU, mas ele sustentou que queria ocupar um cargo onde pudesse contribuir efetivamente com o Mato Grosso do Sul.

Botelho explicou que o convite para superintendente da SPU se deu primeiro por ser servidor federal, uma vez que o cargo exige vínculo com a União, bem como, por poder contribuir para o MS tecnicamente e politicamente junto ao governo do presidente Lula.

Diante disso, o professor e político douradense intensificará os laços com o presidente Lula, visando corrigir o desmonte ao Patrimônio praticado pelo governo anterior. “Diferente do Bolsonaro que queria privatizar tudo e vender bens importantes da União, nós vamos atuar potencializando e dialogando com o governador e os prefeitos de MS. Nossa gestão será de valorização do bem do povo. Para além de gerir o patrimônio da união, vamos elaborar e implementar política de destinação dos imóveis da união e apoiar políticas públicas que visem agilizar a regularização fundiária e potencializar o ‘Minha Casa Minha Vida’. A terra e a moradia devem ser direitos de todos”, afirmou.

De acordo com Botelho, suas primeiras medidas no cargo serão rodar o estado, identificar os bens da União e se sentar com todas e todos que queiram contribuir com nossa gestão junto à SPU. “Eu acredito no projeto de inclusão social, educacional, ambiental e econômica do presidente Lula”, disse.

“Juntos pensaremos com compromisso e responsabilidade as peculiaridades locais do MS, buscando diálogo com a população, movimentos sociais, gestores, prefeitos, parlamentares e órgãos públicos de quem certamente seremos parceiros. Política pública não se constrói sozinho, aposto na força do diálogo e do coletivo para fazer uma boa gestão”, garantiu.

O ex-candidato ao senado, que obteve mais de 178 mil votos em 2022, também agradeceu a confiança do presidente Lula, da bancada Federal e Estadual do PT, do presidente estadual do PT Vladimir Ferreira, e do presidente municipal do PT João Carlos, pois seu nome teve unanimidade na indicação dentro do partido. “Agora é trabalhar muito e mostrar que é possível fazer diferente olhando para o povo”, completou.

Em entrevista ao MS Notícias, Tiago contou que apesar de se projetar em 2022, sua vida política começou ainda quando adolescente.