Todos os estados brasileiros aderem ao Pacto pela Governança da Água

Todos os 27 estados brasileiros agora fazem parte do Pacto pela Governança da Água, uma iniciativa do Governo Federal para melhorar a gestão de recursos hídricos, a regulação dos serviços de saneamento e a implementação de políticas de segurança de barragens. A adesão dos estados do Acre, Rondônia e Roraima foi anunciada na última 5ª feira (9.nov.23), com coordenação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).

De acordo com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a iniciativa prioriza a água na agenda dos governos de todo o Brasil. Ele enfatizou que a ANA cumprirá um calendário intenso de parcerias, cursos de capacitação e repasse de recursos, além de uma avaliação permanente, com o objetivo de melhorar os resultados do Brasil em relação a indicadores que dizem respeito à governança da água.

Os governadores de Roraima e do Acre, Antonio Denarium e Gladson Cameli, respectivamente, destacaram que a adesão trará benefícios aos seus estados. Eles ressaltaram que a preservação ambiental é fundamental, e que a água é um recurso precioso que precisa ser protegido para as futuras gerações. O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, também agradeceu o apoio do Governo Federal ao estado e a iniciativa do Pacto pela Governança da Água.

O Pacto pela Governança da Água tem como objetivos principais o aprimoramento da gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas de atuação compartilhada, a melhoria e a harmonização da regulação dos serviços de saneamento, e o aprimoramento dos mecanismos de gestão, operação e manutenção da infraestrutura hídrica. O plano de ações é definido em oficina realizada entre a ANA e a unidade da Federação, após a adesão ao Pacto.