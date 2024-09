Tucano e petista lideram as intenções de votos em Ribas do Rio Pardo

O candidato a prefeito Roberson Moureira (PSDB) lidera a corrida eleitoral com 50% das intenções de votos entre o eleitorado de Ribas do Rio Pardo (MS), seguido do prefeito João Alfredo Danieze (PT), que detém 20% das intenções. Também pontuam Lucien Rezende (PSOL), com 5,20%, e Mestre Elias (PDT), com 4%. Indecisos, nulos e brancos somaram 20%.

Os números acima constam na parte estimulada – quando se apresenta o nome do candidato ao eleito – da pesquisa Ranking Brasil Inteligência, realizada entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro com 500 eleitores rio-pardenses.

Segundo informado, a pesquisa deve estar registada sob o número MS-06589/2024 na Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de 4,3% para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

A reportagem do MS Notícias não conseguiu verificar quem solicitou a pesquisa e quem pagou pela mesma, pois o site do Tribunal Superior Eleitoral encontra-se fora do ar. Veja:

De acordo com a mostra, na parte espontânea da pesquisa – quando não se apresenta os nomes dos candidatos aos entrevistados – Roberson tem 33%, contra 13,6% de João Alfredo, 2,8% de Lucien Rezende (PSOL) e 1,2% de Mestre Elias (PDT). Os indecisos, nulos e brancos somam 48%. Neste cenário, o tucano subiu, foi de 30,4% para 33%. O petista foi de 1,8% para 13,6% e reduziu a vantagem do adversário de 28,6 para 19,6 pontos percentuais.

Além de crescer nas intenções de votos, o atual prefeito vem reduzindo a rejeição, de 65% para 52%. O 2º mais rejeitado é Lucien, com 15,4%, seguido por Roberson com 10%.