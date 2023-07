Túmulo da mãe de ex-prefeito petista é violado e cadáver arrastado

A sepultura Zilá Ramos Amaducci, a Dona Zilá, foi violada e partes do corpo de Zila foram arrastados pelo Cimitério Municipal Antônio Renero, em Mundo Novo (MS). Ela, que é mãe do ex-prefeito Humberto Amaducci (PT), faleceu em 2 de julho e foi sepultada no dia 3 de julho.

A Polícia Civil da cidade, disse que foi acionada dia 8 de julho ao local e achou o corpo de Zilá, sem roupas, e a urna havia sido arrastada por 5 metros.

Nesta 4ª feira (12.jul), câmeras de segurança mostraram aos investigadores o momento em que um homem se aproximou do cemitério durante a noite e, a partir das imagens e materiais coletados próximos ao túmulo, o delegado titular, Alex Júnior da Silva, pretende chegar ao suspeito.

“Esse boné pode ter sido utilizado pelo suspeito, foi encaminhado para a perícia, para extração de DNA para comparação futura”, explicou o investigador em vídeo postado nas redes. Eis o vídeo:

Isso é um absurdo! O túmulo da mãe de Humberto Amaducci, ex-prefeito petista de Mundo Novo (MS), foi VIOLADO. O corpo de Dona Zilá foi encontrado SEM NENHUMA ROUPA. Ela morreu no último dia 02



Até agora, nenhuma declaração do prefeito, nem do governadorpic.twitter.com/hCeUNiz1Y5 — tesoureiros (@tesoureiros) July 12, 2023

O Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu uma nota nesta 4ª feira (12.jul.23), em que destaca que a cidade é conhecida pela violência de extremistas de direita.

"É um crime bárbaro, repugnante, numa região em que a extrema direita sempre usou de violência – lembramos que foi em Mundo Novo que a companheira Dorcelina Folador, do MST e do PT, foi assassinada a tiros em 1999.

"Somos solidários ao companheiro Amaducci e a sua família. E exigimos a apuração e responsabilização dos criminosos". "Chega de violência, chega de barbárie", completou o PT em nota assinada pela Presidente do Diretório Nacional do PT, Gleisi Hoffmann e pelo Secretário-Geral, Henrique Fontana.

À reportagem do Caza News, Amaducci disse que ele e toda a família estão muito abalados com o que aconteceu e acrescentou que não quer acreditar que o crime tenha tido motivação política, algo que, por enquanto, é descartado pelos policiais.

"Eu não quero acreditar em conotação política. Não dá para acreditar, mas não descartamos. Quem vai dizer isso é a polícia e nós acreditamos muito no trabalho deles. Não é por ser minha mãe, mas a sociedade precisa que esse crime seja esclarecido para que outras famílias não sintam a dor que nós estamos sentindo", disse ex-prefeito. "Com uma semana do falecimento nós recebemos a notícia de que o túmulo foi violado e que o corpo ficou exposto para fora do caixão. Já foi muito dolorido perder a minha mãe e só quem passa por isso sabe a dor que é, mas somos uma família compactada, unida e forte, vamos superar mais essa", completou o petista.

O caso é investigado como vilipêndio a cadáver.