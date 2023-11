TV ALEMS aborda marco legal para a demarcação das terras indígenas

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal para demarcação tem gerado debates intensos e levanta importantes questões sobre o futuro das terras indígenas no País. Para o advogado Gustavo Passarelli, a decisão aumenta a insegurança jurídica. Esse foi o tema de entrevista desta edição do programa Perspectiva, da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul.

Marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. A tese surgiu em 2009, em parecer da Advocacia-Geral da União sobre a demarcação da reserva Raposa-Serra do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS