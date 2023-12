TV ALEMS exibe especial com a cantata de natal do Coral dos Servidores do Legislativo

A TV ALEMS (canal 7.2) começa a exibir nesta quarta-feira (20), às 19h45, a cantata de natal do Coral dos Servidores da Casa de Leis, realizada em 12 de dezembro na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Deputados, funcionários do Parlamento e visitantes prestigiaram a apresentação do coro, regido pelo maestro Nillo Cunha, que executou cinco canções.

O Coral da ALEMS foi instituído em dezembro de 2004, através de ato da Mesa Diretora, sendo que atualmente é formado por cerca de 50 integrantes, entre coristas e instrumentistas. Em seus 20 anos de história, o coro já realizou mais de 100 apresentações em Mato Grosso do Sul.

Neste ano, o coral apresentou as canções 'Vem chegando o natal' (Coots Dizzy Gillespie), 'Gratidão' (Flávio Santos), 'Hallelujah' (Leonard Cohen), com solo da cantora Alice Cunha, 'A fraternidade do natal' (Cirene Giannoni) e 'Marcas do que se foi' (Michael Sullivan).



Coral dos servidores da ALEMS é regido pelo maestro Nillo

De olho na inclusão, a turma do curso de Libras da ALEMS realizou apresentação da música 'Trem do Pantanal', na versão do músico Almir Sater, antes da cantata, que neste ano chegou à 19ª edição. O presidente Gerson Claro (PP), o 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB), além dos deputados Junior Mochi (MDB), Renato Câmara (MDB) e Mara Caseiro (PSDB) participaram do evento.

Horários O especial com a cantata de natal do Coral da ALEMS ainda pode ser conferido na quinta-feira (21), às 19h45; sexta-feira (22), às 12h30 e 19h45; sábado (23), às 7h45 e 19h; domingo (24), às 12h30 e17h45, e segunda (25), às 12h30 e 17h45. Além do canal aberto, a cantata pode ser vista no YouTube da Casa de Leis.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS