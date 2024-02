UEMS Acolhe abre chamada para colaboradores no curso de português para imigrantes

Está aberta a chamada de colaboradores para atuarem no Programa UEMS Acolhe 2024. Neste semestre, o Curso de Português para Migrantes Internacionais Módulo Acolhimento será realizado nas cidades de Campo Grande, Cassilândia, Dourados e Nova Andradina.

Interessados em devem preencher a ficha de inscrição até o dia 22 de fevereiro por meio do link: https://forms.gle/m825aWr9QEx78nMe8

O programa visa promover ações de extensão que possibilitem a inserção linguística, humanitária e educacional de migrantes internacionais no estado de Mato Grosso do Sul, a partir, inicialmente, do oferecimento de cursos de extensão gratuitos de çortuguês como língua de acolhimento.

Os colaboradores receberão capacitação em três encontros, sendo dois online e um presencial.

Sobre o curso

O curso de Português para Migrantes Internacionais - Módulo Acolhimento ocorrerá de março a junho de 2024, com duração total de 15 semanas, carga-horária de 60 horas, na modalidade presencial. A abertura de inscrições para os alunos no curso de português ocorrerá ainda neste mês de fevereiro, com início das aulas na primeira semana de março.

Comunicação UEMS