UEMS de Dourados oferta 289 vagas para 16 graduações pelo Sisu a partir da semana que vem

As inscrições no Sisu ocorrem de 22 a 25 de janeiro

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 289 vagas para 16 cursos de graduação oferecidos na Unidade em Dourados. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro de 2024, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas são para nove bacharelados: Ciência da Computação (20 vagas); Direito (24 vagas); Enfermagem (24 vagas); Sistemas de Informação (20 vagas), Engenharia Ambiental e Sanitária (20 vagas); Engenharia Física (14 vagas); Ciências Biológicas (11 vagas); Química Industrial (11 vagas); em Turismo (20 vagas).

E oito cursos de licenciatura: Ciências Biológicas (11 vagas); Física (20 vagas); Letras - Português/Espanhol (20 vagas); Letras - Português/Inglês (20 vagas); Matemática (20 vagas); Pedagogia (20 vagas); Química (14 vagas).

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) ofertará 1.243 vagas em 38 cursos. Todos os cursos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as (pretos/as e pardos/as), Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Saiba mais em: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/sisu

Sobre a UEMS em Dourados

A unidade de Dourados existe desde a criação da UEMS em 1994 e teve seu prédio próprio inaugurado em 1995. Está localizada em área rural, Cidade Universitária, Rodovia Dourados/Itahum Km12. Possui área de 102.841,98m2, sendo 16.788,65m2 de área construída, em oito blocos, onde funcionam a Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias, Gerência, Coordenações de Curso, Secretarias Acadêmicas, Laboratórios, Salas de Professores, Biblioteca e Salas de Aula.

A UEMS em Dourados destaca-se ainda por oferecer às pessoas com necessidades educacionais especiais todas as possibilidades de acesso físico. Conta com três auditórios equipados com sistema audiovisual para palestras, web conferências, seminários e eventos com capacidade de até 800 lugares.

Confira mais sobre a UEMS de Dourados em: https://www.uems.br/cidades/detalhes/dourados

Comunicação UEMS

Fonte: Governo MS