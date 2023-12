Última sexta-feira do ano será de muito calor em MS

O último dia útil de 2023 será de altas temperaturas. Devido a atuação de uma massa de ar seco, o tempo nesta sexta-feira (29) será de sol e variação de nebulosidade, com altas temperaturas e baixa umidade do ar, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Não estão descartadas pancadas de chuva típicas de verão em todo o Estado.

A temperatura pode chegar a 40ºC em Aquidauana e Porto Murtinho. A mínima prevista é de 22ºC em Anaurilândia. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar de 25°C a 36°C.

Não estão descartadas pancadas de chuva típicas de verão em todo o Estado. E entre a tarde e noite, uma frente fria se aproxima na região Sul de Mato Grosso do Sul, podendo gerar chuvas e tempestades.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Foto: Saul Schramm

Fonte: Governo MS