Último dia do ano terá nuvens e possibilidade de chuva, diz Cemtec

Sol e aumento de nebulosidade com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Essa é a previsão meteorológica para Mato Grosso do Sul neste domingo (31) - último dia de 2023.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados, que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

São esperadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste do Estado.

O calor diminui. A temperatura máxima chega a 33ºC, em Aquidauana e Três Lagoas, e a mínima a 20°C, em Ponta Porã. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 29ºC.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Foto: ÁLvaro Rezende

Fonte: Governo MS