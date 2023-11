USP: primeira fase da Fuvest 2024 acontece neste domingo (19)

USP Imagens Registro de edição antiga do Vestibular Fuvest

Neste domingo (19), acontece a primeira fase da Fuvest, o vestibular 2024 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). A prova será realizada em cidades da região metropolitana, no interior e litoral. De acordo com a instituição, farão o exame 99.573 candidatos e 10.826 treineiros isto é, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. No total, são esperadas 110.399 pessoas.

Os inscritos podem acessar o local de prova na área do cadidato, no site da Fuvest, informando o e-mail ou CPF e a senha. A lista completa com todos os locais de prova e com os endereços está disponível aqui.

Os portões irão abrir a partir das 12h deste domingo e fecharão pontualmente às 13h. A Fuvest recomenda que os candidatos cheguem com antecedência e, preferencialmente, visitem antes a escola para conhecer o trajeto.

A prova de hoje é composta por 90 questões de múltipla escolha das disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

O exame tem cinco horas de duração e, nesse tempo, o estudante também deve se planejar para passar as respostas para o gabarito e para o rascunho, já que não é permitido deixar o local com a folha de prova e de respostas. A saída será liberada a partir das 16h.

O que levar?

Obrigatório



Documento de identidade original;

Caneta de tinta azul ou preta.

Opcional



Lápis para rascunho;

Borracha;

Apontador;

Régua transparente;

Água;

Máscara de proteção contra a Covid-19 caso utilizada, deverá ser retirada no momento do reconhecimento facial;

Alimentos leves.

O que é proibido levar?

Não é permitido usar ou manipular aparelhos celulares, ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico em qualquer área do prédio. Relógios (mesmo dos de ponteiro) também são proibidos.

A Fuvest vai informar aos candidatos o tempo restante para o final do exame.

Próximas datas

A lista com os nomes dos aprovados na segunda fase será divulgada em 1º de dezembro e a segunda fase está prevista para acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, mas os locais de prova desta etapa ainda estão sujeitos a alteração, então pode ser que não seja o mesmo da primeira fase.

Já as provas de competência específica, acontecem entre 11 de dezembro e 11 de janeiro de 2024.

Fonte: Nacional