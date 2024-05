Vereador Chicão Vianna cobra realocação de funcionária e investigações ao Prefeito de Corumbá

O vereador Chicão Vianna, do PSB, enviou um requerimento ao prefeito Marcelo Aguilar Iunes, de Corumbá, pedindo a realocação da funcionária Mariluce Gonçalves Leão e investigações sobre supostos abusos eleitoreiros e uso indevido de recursos públicos. Vianna destaca a seriedade dos acontecimentos após a divulgação de um vídeo nas redes sociais por Luan Silva, no qual são feitas acusações preocupantes contra o pré-candidato à prefeitura, Luiz Antônio, e Mariluce Leão, ex-sub-secretária de saúde e pré-candidata a vereadora.

O vídeo, que ganhou destaque nas redes sociais, sugere que Luiz Antônio e Mariluce Leão teriam utilizado recursos públicos para atender uma emergência médica envolvendo a mãe de Luan Silva, possivelmente visando ganhos eleitorais. Em resposta, Luiz Antônio divulgou um vídeo esclarecendo os acontecimentos e alegando ter encaminhado Silva para atendimento na "Casa Verde", central de regulação, onde Mariluce Leão trabalha.

As alegações ganharam ainda mais peso com a apresentação de documentos que aparentemente corroboram as acusações, levantando sérias preocupações sobre o uso da máquina pública para benefício eleitoral. Vianna ressalta que, se comprovadas, tais ações poderiam configurar violações graves do Código Eleitoral Brasileiro e princípios constitucionais de impessoalidade na administração pública.

A utilização de cargos e recursos públicos em campanhas eleitorais não apenas compromete a integridade do processo democrático, mas também mina a confiança da população nas instituições governamentais. O vereador salienta a importância de uma investigação minuciosa para estabelecer a verdade dos fatos e garantir a integridade do processo eleitoral.

Vianna destaca também que a situação de Mariluce Leão na central de regulação, supostamente em posição estratégica, seria incompatível com a legislação eleitoral, levantando suspeitas sobre possíveis condutas criminosas. Ele cita notícias anteriores que colocam em xeque a credibilidade dos gestores da cidade, reforçando a necessidade de uma resposta imediata e eficaz diante das alegações.

O requerimento do vereador solicita explicações do prefeito sobre os fatos apresentados e a realocação urgente de Mariluce Leão para uma posição compatível com a legislação. Diante das graves acusações e da potencial manipulação do poder público para fins eleitorais, Vianna espera que as autoridades competentes ajam rapidamente para garantir a integridade do processo eleitoral e a confiança da população nas instituições democráticas.