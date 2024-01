Vereador e diretor de trânsito trocam socos no meio da rua (vídeo)

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Miguel Correa da Cunha, de 58 anos, saiu no soco com o vereador Marco Antônio Benites (PSL), em uma rua próxima da Praça da República, no Centro de Paranaíba (MS).

De acordo com boletim de ocorrência, a discussão entre Marco e Miguel teve início na segunda-feira (22.jan), à noite, após o vereador encaminhar em um grupo de WhatsApp, dois vídeos com críticas sobre a instalação de placas pela cidade.

Conforme o chefe do Demutran, o conteúdo da postagem o ofende diretamente, mas ele e o legislador conversaram e se entenderam. Apesar disso, por volta das 8h de terça-feira (23.jan.24), quando chegou ao prédio do departamento para trabalhar, o diretor disse que o vereador o esperava em frente ao local.

Novamente eles teriam conversado, apertaram as mãos. Entretanto, logo depois, o vereador teria dito: "Me chama de bosta agora", e isso deflagrou um bate-boca que começou.

Miguel revelou que Marco se exaltou e o empurrou. Com isso, o veículo foi parar na faixa de pedestres e o vereador partiu para cima, com socos. Miguel se esquivava e várias pessoas que estavam por perto conseguem segurar o vereador.

A reportagem entrou em contato com os dois envolvidos na situação, mas até a publicação desta matéria nenhuma das partes havia respondido. Também tentou contato com a prefeitura, mas ainda não obteve retorno.

O caso foi registrado como vias de fato na 1° Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso será apurado.