Vice-presidente do PT se opõe à filiação de jovem 'anti-trabalhadores'

Ex-prefeito de Mundo Novo entre 2001 e 2009, candidato ao governo estadual em 2018 e atualmente vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT-MS), Humberto Amaducci, se uniu à ala de petistas que assinam um documento para barrar a filiação de Jean Ferreira na legenda.

Como mostramos aqui no MS Notícias, em julho desse ano, Jean integrou a linha de frente de um ato que impediu funcionários de uma empresa de construção de estabelecerem moradia no Residencial Virgínia, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande (MS). Naquela ocasião, os moradores diziam que o 'condomínio não era alojamento', destilando preconceito contra os trabalhadores.

O documento 'anti-Jean no PT', conta com a assinatura de 40 filiados e coletivos. A nota circula nos grupos da militância petista. A principal crítica dos fiéis à ideologia do partido, os chamados “petistas raiz”, é a de que participação de Jean nos atos que resultaram na desistência da construtora Hannah em alojar 366 trabalhadores no condomínio, vai contra aquilo que deu vida ao partido: a luta por respeito e direitos aos trabalhadores do 'chão de fábrica'.

Eles apontam o ato no Residencial Virgínia como "de viés elitista, racista, xenófobo e bacharelista". A nota ainda aponta que por isso não podem aceitar no partido “pessoas que não só coadunam, como lideram políticas higienistas”.

Humberto Amaducci integra a corrente Articulação de Esquerda (AE), cuja juventude assina coletivamente o manifesto. A AE é uma das tendências internas mais à esquerda dentro do PT. Ligado a movimentos de luta pela terra, o ex-prefeito de Mundo Novo também integrou o mandato da prefeita Dorcelina Folador, conhecida por sua militância no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e que em razão da sua briga pelos direitos dos mais vulneráveis, acabou assassinada em 1999.

Amaducci havia publicado nas redes sociais que um dos encaminhamentos do Congresso Intermunicipal da AE, realizado no dia 26 de julho na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Sintsep) em Campo Grande, foi o de “lutar contra as políticas equivocadas que existem no interior do chamado campo democrático-popular, com destaque para os setores social-liberais infiltrados na esquerda”.

ENTENDA DO CASO

Jean Ferreira, que foi candidato a deputado estadual pelo PDT em 2022, anunciou oficialmente sua desfiliação daquele partido na última 4ª feira (9.ago.23). No entanto, o debate sobre sua possível ida para o PT se iniciou meses antes e já encontrava resistência dentro da militância petista.

O fato de Jean ter sido um dos líderes dos protestos de moradores do Residencial Virgínia, contra a presença de 366 trabalhadores da construtora Hannah, que atuavam na construção da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, é um ponto crítico para a não aceitação. Na época do ato, Jean que mora no residencial e seus vizinhos, alegavam que o acolhimento aos funcionários representaria “risco à segurança local”.

Outro argumento bastante confuso usado pelos ati-trabalhadores no residencial, na época, era o de que estavam 'lutando pelos direitos dos trabalhadores', pois, os funcionários da Hannah teriam supostamente recebido apenas um colchonete para se abrigar nos apartamentos. Seriam 60 apartamentos, os quais abrigariam 6 trabalhadores cada.

A nota dos 'anti-Jean no PT' argumenta que, se a preocupação dos moradores fosse com a condição em que a construtora alojava os trabalhadores, a movimentação não seria para barrá-los, já que, segundo o documento, os funcionários foram “impedidos por horas de entrar no condomínio após turno de trabalho, tiveram de enfrentar o constrangimento, o cansaço, a sede, a fome e a angústia do atraso para tomar banho e fazer necessidades básicas, além de dormirem na delegacia”.

O documento e as assinaturas podem ser conferidos aqui.