Vídeo: assessor de senador é exonerado após agredir a ex-esposa

Gilmar Nantes Peixoto, de 46 anos, foi exonerado nesta 3ª feira (13.jun.203), horas depois de ter sido preso por a agredir a ex-companheira Yara Rodrigues Calonga, de 31 anos, em Campo Grande (MS). Ele era nomeado pelo senador Nelsinho Trad (PSD), desde 2019. Eis a publicação da exoneração no Diário Oficial da União.

O funcionário do político centrista agrediu a ex na noite do domingo (11.jun.23). Em boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), narrou que encontrou Yara com o nariz todo ensanguentado e um hematoma no rosto abaixo do olho.

Até mesmo com os policiais, o agressor teria se exaltado, sendo necessário uso de algemas para levá-lo preso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal grave e ameaça.

Yara foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e teve constatação médica de um trauma na face, além do ferimento de dois centímetros no nariz.

Devido ao fato de não ter antecedentes criminais, Gilmar foi liberado na manhã do dia 12, em audiência de custódia, onde mesmo com todas as evidências, negou as agressões contra Yara.

A vítima pediu medida protetiva e relatou nas redes que o ex-marido à agrediu sob o efeito de álcool na frente do filho o qual ela tinha levado para ficar com Gilmar, já que eles tem guarda compartilhada.

Eis a íntegra do post de Yara:

“Preciso ser forte. Para uma mulher é muito difícil ser forte nessas horas, mas nós mulheres temos que romper o silêncio. Essa é a verdade: as mulheres são muito vulneráveis às violências por não haver políticas públicas e medidas protetivas eficazes que resolvam essa situação. E é com muita dor que venho aqui contar o meu relato pra vocês, dia 11 (véspera do dia dos namorados) levei o meu filhinho de apenas 5 aninhos para a casa do pai (Gilmar Nantes Peixoto 46 anos) como o combinado, fui recebida a chutes no carro por esse homem (mostro) e embriagado na frente do meu filhinho, meu filho entrou em estado de choque e eu só queria ir embora... dá-lo com o meu filho de volta pq ele não estava com condições nenhuma, pois ele correu com meu filho e eu fui atrás para poder pegá-lo e sem medir os esforços dele fui espancada. Como mostra na foto tive fraturas no nariz ‍ além de tudo isso, ele acha que tem o direito de tirar meu filho de mim. Um homem sem psicológico nenhum para criar uma criança não pode ficar impune…. Pois ele foi preso em flagrante e hoje ele foi solto, sabendo a justiça que ele já tem vários boletins de ocorrências. Enquanto a mulher luta a vida inteira para juntar seus cacos, lidando com as consequências físicas e emocionais de um relacionamento abusivo, sendo revitimizada por ter filho dessa relação, o agressor muitas vezes segue impune, livre para continuar sua vida. É muito triste tudo isso! Eu no momento só quero justiça e poder viver em paz com o meu filho (sic)", detalhou a vítima na legenda de imagens onde exibe o rosto antes e depois das fraturas provocadas pelo ex. Eis a imagem:

Um vídeo que circulou na rede social mostra o filho de Yara e Gilmar chorando: "foi você sim", diz o pequeno, se referindo ao pai ter pisado no seu pé. "Vamos na delegacia agora", afirma Yara. Veja o vídeo do garotinho em desespero:

Por meio de nota, a assessoria de Nelsinho alegou que havia pedido o afastamento de Gilmar na noite da 2ª (12.jun.23), ao tomar conhecimento da situação.