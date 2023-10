O ministro da Justiça do governo Lula (PT), Flávio Dino, compareceu nesta 4ª feira ( 25.out.23) a uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara liderada por bolsonaristas, e presidida pela radical Bia Kicis.

Na ocasião, os radicais de extrema direita tentaram responsabilizar Dino pelo terror provocado por milicianos no Rio de Janeiro, estado no qual o governador é o bolsonarista Cláudio Castro.

" As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro", rebateu o ministro.

Com isso, Dino fez lembrar indiretamente a ligação do clão bolsonaro com as milícias: o miliciano Ronnie Lessa, acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, morava no condomínio em que Bolsonaro tem casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, empregou a mãe e a esposa de um suspeito de integrar milícia. Além disso, os bolsonaros também homenageram milicianos na Alesp.

Vídeo: "Milícias foram incentivadas e protegidas por políticos", diz Flávio Dino pic.twitter.com/bPVdhOk7GE

— MS Notícias (@msnoticias_ms) October 25, 2023

Criticado pela oposição por suposto corte no orçamento para segurança pública, Dino desmentiu o boato, pois o orçamento nem ainda foi votado na Casa de Leis. "Eu lembro que o Orçamento de 2024 ainda não foi votado, portanto não é possível aquilatar se há ou não redução em relação a um item fundamental que são as emendas parlamentares. É claro que, após apresentação de emendas parlamentares, que será possível dispor sobre redução, ou não. Como não há ainda o prazo de emendas ao orçamento de 2024, fizemos comparação sem levar em conta os orçamentos das emendas. Não há redução. Esse suposto corte inexiste".

Eis a íntegra da audiência: