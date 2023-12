Vídeo mostra execução de pré-candidato e fuga de suspeito em Guarujá

Reprodução Vídeo de câmera de segurança mostra pré-candidato sendo executado a tiros

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o jornalista Thiago Rodrigues, de 34 anos, pré-candidato à prefeitura de Guarujá, litoral de São Paulo, foi executado a tiros na madrugada dessa quinta-feira (28).

Na gravação é possível ver o pré-candidato parado na calçada e olhando para baixo quando um homem se aproxima de bicicleta e atira contra ele.

Em seguida, Thiago corre do criminoso, mas é perseguido e, quando cai em determinado momento, é executado a tiros.

Veja o vídeo:

O crime aconteceu no bairro de Pae Cará, Guarujá, onde ele participava de uma confraternização. Os policiais militares que atenderam à ocorrência encontraram dois celulares perto do corpo da vítima, além de estojos vazios de munição calibre 9mm. O carro utilizado pelo pré-candidato também estava no local do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Thiago foi atingido ao menos nove vezes, com ferimentos no tórax, nas costas e na perna e braço direitos.

A corporação foi acionada, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após a vizinhança ouvir o som de disparos de arma de fogo. O caso foi registrado na delegacia de Guarujá e encaminhado ao 2ºDP, que irá apurar os fatos.

Fonte: Nacional