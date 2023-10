Vídeo: pastor "fala com demônio" para acusar Lula e outro ataca Nossa Senhora Aparecida

Um vídeo que circula na internet mostra um pastor bolsonarista se comunicando com uma mulher que faz uma performance corporal numa igreja evangélica, sem local definido, para fazer crer que ela estaria sob comando de um 'demônio'. A intenção do religioso, no vídeo, é atemorizar membros da igreja a continuarem fiéis ao bolsonarismo. Para isso, o religioso se comunica com a performer, que simula estar sob o controle de forças estranhas à realidade. Veja o vídeo:

Também nesta 4ª feira (4.out.23), circula na internet um vídeo em que o pastor evangélico bolsonarista, Sérgio Fernandes, durante culto evangélico na Igreja Vida Nova, em Bastos (SP), chamou de “Satanás de azul” a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Fernandes criticou a estátua de um dos maiores símbolos do catolicismo brasileiro instalada na entrada da cidade. “Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado em usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram”, reclama o extremista religioso. Na sequência, o religioso afirma que outros símbolos poderiam representar a cidade, que é reconhecida como a “Capital do Ovo” e tem forte influência da imigração japonesa. “Quando a pessoa entra em Bastos, e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco(…) beleza, é cultura japonesa. Parabéns, nos representa", diz.

Na sequência, o evangélico passa a atacar a imagem da santa, chegando a chamá-la de “satanás fantasiado de azul”. “Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser, mas não vem pôr o Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade”, diz o pastor. Ainda no vídeo, o pastor Sérgio Fernandes diz que não irá aceitar a permanência da imagem de Nossa Senhora no local. “[Ela] só traz maldição para a nossa cidade. Aquilo lá é ponto de contato com o inferno(…) Todo espírito de idolatria não vai ficar aqui, eu não aceito”, finaliza.

Veja o vídeo:

Após o vídeo repercutir negativamente, Fernandes publicou na tarde desta 4ª feira uma Carta de Retratação em que se diz arrependendio e usa trechos bíblicos para defender sua posição e também justificar que 'pode errar'. Veja:

ACUSAÇÃO RECORRENTE

Um vídeo circula editado em postagens nas redes sociais para fazer crer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “o demônio está tomando conta de mim” (veja aqui). Na gravação original, registrada em um evento com o movimento negro em Salvador (BA) no ano passado, o petista exemplificou um dos ataques que disse ter recebido de bolsonaristas na internet, de que teria um pacto com o diabo.

Publicações com o conteúdo enganoso somavam ao menos 80.000 compartilhamentos no Facebook nesta terça-feira (24). A alegação falsa também tem sido disseminada no Instagram e no WhatsApp (Fale com a Fátima).

Não é verdade que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que foi possuído pelo diabo. As postagens checadas trazem uma versão editada de vídeo de um evento do petista com o movimento negro em Salvador (BA), em 26 de agosto de 2021. No original, a partir de 1’58”04, fica claro que Lula exemplifica uma das críticas que recebeu após ter sido presenteado com a imagem de uma entidade cultuada por religiões de matriz africana.

“Eu tenho conversado com muita gente da religião das matrizes africanas. E eu sei que os bolsonaristas estão fazendo uma verdadeira guerra na rede social. Eu, ontem, quando eu cheguei às mulheres… elas jogaram pipoca em mim e me entregaram a imagem de um santo. Como é que chama? Me entregaram um Xangô. E nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio, e o demônio está tomando conta de mim” , diz Lula no trecho sem cortes.

Apesar de ser informado durante o evento em Salvador de que se tratava do orixá Xangô, o presente que o ex-presidente havia recebido dias antes em Fortaleza (CE) era uma imagem de Zé Pilintra, entidade cultuada na umbanda e no catimbó.

Fé. Em outro trecho do vídeo desinformativo, Lula aparece dizendo que as religiões de matriz africana serão tratadas com a maior decência e respeito, porque essa seria a fé dele. Porém, o trecho também foi editado. Aos 1’59”13 do vídeo original, Lula afirma ser católico, mas que respeitará todas as religiões como candidato ou presidente.

“E eu jamais, enquanto governo, irei permitir o autoritarismo de uma religião sobre a outra. Se tem uma coisa que a gente tem que respeitar é a profissão de fé das pessoas. É o comportamento (...) de cada um de nós. É a nossa fé e a nossa crença. Portanto, eu não vou tratar melhor nem uma, nem outra, eu vou tratar todas as religiões com a decência que elas precisam ser tratadas em nosso território nacional”, disse.

Essa não é a primeira vez que trechos editados do encontro de Lula na Bahia circulam nas redes sociais. Em checagem anterior, Aos Fatos verificou ser falso que um menino, durante o encontro na Bahia, tenha dito a Lula que Bolsonaro não deixou o Brasil quebrar.

