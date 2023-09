Vídeos: PMMS agride manifestantes e é truculenta até com deputado

Após o desfile cívico do 7 de setembro nesta 5ª feira, uma confusão ocorreu entre manifestantes no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS).

O desentendimento foi entre integrantes do grupo 'Grito dos Excluídos' e membros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) sofreu com a truculência da PM. Segundo relatos, os agentes chegaram a levantar o cassetete contra o parlamentar. "Repressão desnecessária. Somos cidadãos que desejam se manifestar por um país com mais igualdade social e fraternidade. Gritamos pelos excluídos. Democracia, paz e justiça social!", declarou o deputado nas redes.

Conforme apurado, a PM montou uma barreira para impedir a realização do 29º Grito dos Excluídos, que neste ano cobra ações para o combate à fome no estado. A ação ocorre há 29 anos.

Ao serem impedidos de seguir, os manifestantes começaram a entoar gritos de protesto pedindo o fim da polícia em razão de sua violência com o cidadão em geral. Ao mesmo tempo o deputado tentava negociar a abertura do trajeto: "Não acabou, tem que acabar, eu quero fim da Polícia Militar...", cantavam os manifestantes. "Recua facista, recua! Recua facista, recua!", foi outro grito entoado pelos manifestantes.

Imagens captadas por celulares mostram a PM usando força desnecessária contra os manifestantes e no empurra-empurra uma das manifestantes idosa, Adriane Quilombola, foi violentamente jogada contra o chão por um dos PMs. Além de Kemp, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) também tentou negociar com os PMs para que os manifestantes pudessem passar. Eis os vídeos:

A deputada federal Camila Jara (PT), uma das mais ativas apoiadoras do 'Grito dos Excluídos', lamentou a ação das forças de segurança, num post na sua conta da rede social X (antigo Twitter). "A cidade é conservadora, o estado é conservador, as polícias são conservadoras e nesse 7 de setembro da união e da democracia, a PM tentou impedir a passagem do Grito dos Excluídos na minha cidade, Campo Grande-MS durante o desfile da Independência no centro da cidade". Eis o post:

Camila também prestou sua solidariedade a Adriane, agredida pelos PMs, e elogiu a posição firme de Kemp. "Minha solidariedade à companheira@AdrianeQuilombo e meus parabéns a ela e ao companheiro @deppedrokemp pela coragem. Seguiremos resistindo e em luta por aqueles que mais precisam!", disse. Eis o post:

Posteriormente, a assessoria do deputado informou que ele recebeu uma ligação do secretário Estadual da Casa Civil Eduardo Rocha, pedindo desculpas em nome do governador Eduardo Riedel (PSDB) pela forma como a PM lidou com a situação.

Kemp gravou um vídeo falando sobre o movimento e o que teria causado o conflito entre os manifestantes e a PMMS. Eis: