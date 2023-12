Vitória de Dino frustra dupla de senadores bolsonaristas de MS

As manobras e ações do bolsonaristas tentando impor derrotas e enfraquecer o governo Lula continuam indo por água abaixo. Os ataques, armadilhas regimentais, agressões verbais, denúncias vazias, fake news e outros expedientes — alguns nada republicanos — sofreram nesta quarta-feira, 13, mais um revés, quando a oposição no Senado viu o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, ser aprovado para preencher a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal.

Os fiéis de Jair Bolsonaro estavam se organizando há mais de três semanas para inviabilizar a aprovação de Dino, cujo nome foi indicado por Lula. Os senadores do bloco vinham apelando no propósito de "melar" a indicação, desqualificando o ministro. Entrevistas, lives e discursos de conteúdos difamadores e até manifestações de rua, mesmo esvaziadas, foram empregados por parlamentares bolsonaristas.

SERVENTIA

Nelsinho Trad e Tereza Cristina, amantes do bolsonarismo, sairam derrotados. Foto: Reprodução

Dois senadores de Mato Grosso do Sul integram a legião de viúvas do bolsonarismo e querem demonstrar a toda hora que os seus mandatos servem ao ex-presidente: Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP). Com declarações contrárias a Dino, ambos engrossaram o cordão que reuniu parlamentares de todo tipo — uns, fazendo oposição respeitosa e analisando a indicação em seus aspectos constitucionais; outros — casos de Nelsinho e Tereza — olhando somente o interesse político e ideológico.

O próprio Nelsinho Trad assumiu a pequenez deste viés em seu posicionamento, distribuindo release à imprensa antes da votação para declarar-se contra o indicado de Lula, porque o considerava muito mais interessado em fazer política do que ocupar-se da área jurídica. Foi derrotado duas vezes, juntamente com os colegas da frustrada intentona anti-Dino.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Flávio Dino teve 17 votos favoráveis e 10 contra. Já no plenário, o placar foi de 47 a 31. Os dois resultados deixaram evidentes o equilíbrio numérico entre as bancadas de Governo e Oposição, porém deram ao presidente Lula uma demonstração, mesmo indireta, de que seu prestígio e sua autoridade política e institucional estão à prova para os testes mais difíceis.

Por outro lado, na bancada sul-mato-grossense a senadora Soraya Thronicke (Podemos), não quis revelar seu voto — mas é provável que esteja entre os eleitores pró-Dino. Já os outros parlamentares, senadores, Nelsinho Trad e Tereza Cristina, devem sentir-se satisfeitos com os dois deveres que cumpriram: provaram a sua fidelidade ao inelegível Jair Bolsonaro e demonstraram disposição de combater, prejudicar e inviabilizar Lula e seu governo.