Voto de Nelsinho contra Dino expõe jogo duplo com o Planalto

A intensa atuação do senador Nelsinho Trad (PSD/MS) dá a ele uma condição privilegiada para circular nos principais ambientes políticos. Tanto que consegue habitar entre a vocação pelo atraso direitista, teleguiado por Jair Bolsonaro, e as benesses que usufrui numa bem calibrada aproximação com o Palácio do Planalto, governado pela centro-esquerda e aliados do presidente Lula.

Esta aproximação deu a Nelsinho um trânsito no governo federal que seria impensável num cenário de sectarismo ideológico. Politicamente, ele conseguiu estabelecer relações que lhe foram fundamentais para encaminhar e obter benefícios, como a liberação de emendas parlamentares. Contudo, estes benefícios são bem menores que os ventilados por sua máquina de autopromoção, segundo quem conhece bem o processamento deste recurso regimental para obter verbas do Orçamento Geral da União.

Mas esta não é a única cena do desaconselhável enredo protagonizado pelo senador. Nelsinho Trad não ficou entre a cruz e a espada quando o ex-presidente Bolsonaro reuniu sua tropa no Senado para votar contra o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula para assumir a vaga de Rosa Weber, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar sul-mato-grossense anunciou seu voto, de acordo com a claque fiel ao ex-mandatário.

FIDELIDADE ABSOLUTA

Aliado do inelegível Jair Bolsonaro, Nelsinho Trad milita pela extrema direita no Senado. Foto: Arquivo

Nelsinho Trad não fez mais que exercer o direito de livre escolha e de absoluta fidelidade a Bolsonaro e seus propósitos. Nem por isto sofre ou sofrerá retaliações do Planalto ou do próprio Lula, que governa sem olhar no retrovisor. Se o fizesse, enxergaria um passado muito recente no qual o mesmo Nelson Trad Filho, a quem tanto prestigiou quando prefeito de Campo Grande, enfileirado entre os inimigos da democracia reunidos para derrubar a presidenta Dilma Rousseff e depois tentar um golpe para impedir a posse de Lula.

O pior nesta página enlameada é que o senador de Mato Grosso do Sul demonstra no voto contra Dino algo além da sua autonomia política e envereda pelo rés do chão ideológico. Equipara-se a protagonistas de alguns dos episódios mais desclassificados da política brasileira, juntando-se no voto e nas manifestações a colegas de Senado que dão aulas de como fazer a política da mediocridade e da baixaria.

Não há diferenças no que fazem e o que representam Nelsinho Trad e demais parceiros bolsonaristas, como a senadora Tereza Cristina (PP), que é batedora do ex-presidente e quer vaga privilegiada na disputa presidencial de 2026. Um dos objetos de troca - embora não precise disso — é o voto anti-Dino.

Mais um no pelotão de Nelsinho é o senador Jorginho Seif (PL/SC), que em manifestação de rua em Sampa ocupou um carro de som para taxar o ministro de "comunista imundo". Ou Carlos Portinho (PL/RJ), que divulgou um vídeo de pessoas supostamente ligadas ao crime organizado celebrando uma decisão do STF e convocando um ato em apoio a Dino.

CONDENAÇÃO

Nelsinho Trad é condenado e acumula denúncias. Foto: Reprodução

No "conjunto da obra", há outros tijolos que podem ser muito pesados para os alicerces de Nelsinho Trad. Ele carrega as marcas das denúncias do Ministério Público, das investigações e do processo que responde. Quem abrir a página do Tribunal de Justiça (TJ/MS) e fizer uma rápida busca, vai encontrar a informação da existência de 36 processos envolvendo o senador, alguns de ordem pessoal, mas vários de procedência administrativa, gestão de recursos e contratos, como ocorreu no chamado "Caso Gisa".

No processo de nº 0008652-90.2023.8.12.0001, de Ação Civil de Improbidade Administrativa, julgado e publicado pelo Diário Oficial da Justiça nº 5.311, de 12 deste mês, consta uma condenação pela 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa o condenou a uma pena pecuniária, reconhecendo o dano que causou ao erário público. Confira a sentença:

"(...) Destarte, em razão dos argumentos expostos, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido Nelson Trad Filho (CPF nº 404.481.181-49) por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública na forma do artigo 11, XII, da Lei nº 8.429/1992 (com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021), aplicando-lhe, em consequência, a sanção de pagamento da multa civil no valor correspondente a 15 vezes o valor da maior remuneração percebida por ele no ano de 2011 como Prefeito de Campo Grande, sobre a qual deverão incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso (abril de 2011), cujo valor deverá ser revertido em favor de fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.437/1985 e destinado à proteção ou reconstituição de bens lesados da Administração Pública Municipal a ser indicado pelo requerente".