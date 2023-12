XIII Congresso Estadual do MPMS começa nesta quinta-feira

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira a solenidade de abertura do XIII Congresso Estadual. O evento será realizado nos dias 30/11 e 1º/12, no Auditório do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo e abordará o tema "Desafios e Perspectivas em Prol da Sociedade".

A palestra de abertura será ministrada pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo Rogério Sanches Cunha, que vai abordar o tema "A Atuação do MP na Tutela dos Direitos das Vítimas".

O Congresso é promovido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS) e pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), e direcionado aos membros, servidores, estagiários e residentes do MPMS, acadêmicos de Direito e público em geral, exceto no dia 1º/12 que será exclusivo para os integrantes do MPMS.

A realização do Congresso conta com o apoio da Águas Guariroba, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Fundo de Assistência Médico-Hospitalar do Ministério Público (FAMEH), Sebrae/MS, Sicredi, Softplan e Suzano.

Fonte: Ministério Publico MS