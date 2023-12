Zeca do PT destaque-se na defesa da agricultura familiar, causas indígenas e ambientais

O deputado estadual e ex-governador Zeca do PT encerrou seu primeiro ano na Legislatura 2023-2026 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com um desempenho notável ao defender a Agricultura Familiar, as Causas Indígenas e o Meio Ambiente.

Durante sua atuação na Casa de Leis, o parlamentar apresentou 205 proposições, incluindo 161 indicações, 31 requerimentos, cinco moções e oito Projetos de Lei e de Resolução.

No primeiro semestre de 2023, Zeca do PT liderou a realização de 13 Conferências Regionais da Agricultura Familiar em cidades-polo para ouvir as demandas e necessidades dos trabalhadores do campo. "Foi uma iniciativa inédita que nos permitiu apresentar um diagnóstico preciso das necessidades dos agricultores familiares de todas as regiões de Mato Grosso do Sul ao Governo do Estado. A partir deste documento, incluímos essas reivindicações na Lei Orçamentária Anual de 2024", destaca o deputado.

Zeca também apresentou uma emenda ao Orçamento do Estado exigindo que 20% dos recursos do Fundersul fossem dedicados à pavimentação de estradas que dão acesso a núcleos da agricultura familiar, aldeias indígenas e comunidades quilombolas. "Nós estamos em um momento onde é crucial agroindustrializar o campo. Os trabalhadores precisam de boas condições para produção e escoamento. Por isso, é importante contemplar esses núcleos com recursos do Fundersul", pontua o parlamentar.

Em defesa dos indígenas, Zeca foi um defensor incansável da criação de um novo polo do DSEI (Departamento Sanitário Especial Indígena) no município de Amambai e apresentou diversos requerimentos para reformas de centros de saúde e direcionamento de patrulhas mecanizadas para aldeias.

Por fim, Zeca destinou R$ 1,9 milhão em emendas de sua autoria para instituições de Mato Grosso do Sul, juntamente com emendas federais de R$ 5 milhões do deputado Vander Loubet e de R$ 1 milhão da deputada Camila Jara. "Esses recursos nos permitem atender as bases e auxiliar entidades que prestam serviços relevantes para a sociedade de Mato Grosso do Sul".