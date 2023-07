Zeca do PT expõe insatisfação e admite romper com governo Riedel

O ambiente em que convivem o Partido dos Trabalhadores (PT) e o governo de Eduardo Riedel (PSDB) tinha aparente calmaria até esta semana. Com cargos no governo como parte do acordo para reforçar a base de sustentação de Riedel na Assembleia Legislativa (Alems) os petistas foram almoçar ontem (4ª feira, 12 de julho) com um cardápio político bem salgado. O prato foi temperado na cozinha em que habitam Jaime Verruck, o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, e técnicos indicados pela direção petista para a chefia e postos de direção da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Durante a sessão matinal da Alems, o deputado estadual Zeca do PT ocupou o microfone de apartes para manifestar a sua insatisfação com a resistência de Verruck em efetivar a autonomia da Agraer e comportar-se "como uma criança" ao não atender suas ligações para marcar uma reunião e discutir o assunto. Incisivo, o parlamentar disse que a paciência se esgota e está sendo obrigado a chamar o partido para romper com o governo tucano.

"Desde o início tenho conversado com sua equipe [de Riedel] sobre a independência do PT, no que toca à indicação para a Agraer. Infelizmente, até agora, apesar de todo trabalho da Agraer, nada. Na 6ª feira vamos realizar a 9ª Conferência da Agricultura Familiar, vamos andar pelo estado promovendo o governo e absolutamente nada foi feito pela autonomia da gestão da Agraer", reclamou.

CHATEAÇÃO

Depois de revelar que ficou chateado, Zeca contou que tentou falar com Verruck. "Não me atendeu. Mandei um zap pra ele e pro Caravina [Pedro Caravina, secretário de Governo e Gestão] dizendo que pra papel de bobo eu não sirvo. E dei um prazo: ou efetivam a independência da gestão do PT na Agraer ou o próximo passo que vou propor à bancada é o rompimento", avisou.

Em seguida, referiu-se ironicamente à postura de Verruck: "Não é admissível esse comportamento de criança, do pai que eles tratam como Alemão. E eu digo pro tal do Alemão que não tenho medo de cara feia. Se não quiser conversar por telefone, mas pessoalmente, estou à disposição. Mas pra esse comportamento eu não me coloco. Ou então eles resolvem tirar o pau mandado do Verruck", disparou.

Após anunciar que estava protocolando 12 indicações para pedir à Agraer patrulhas mecanizadas, implementos, equipamentos, abertura de poços e outros serviços de fomento à agricultura familiar em em vários municípios, Zeca ainda alinhou novas críticas a Verruck: "E digo ao Alemão que esse dinheiro que estou pedindo é emenda minha, que ele não quer gastar como se fosse particular, dele. Aliás, a continuar assim vou ser obrigado a contar qual o jogo que tem ali por trás do FCO [Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste], cujos beneficiários passam pelo crivo do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Pasta comandada por Verruck.