Zeca: pré-candidatura pode aglutinar as forças do campo democrático

Para aglutinar as principais forças democráticas e populares e discutir amplamente um novo modelo de cidade, o deputado estadual Zeca do PT disse que sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande já tem o aval da família e semelhante reconhecimento político do partido. Nesta quarta-feira, 07, ele confirmou ter decidido aceitar as convocações que vem recebendo dentro e fora da legenda para entrar na disputa em 2024.

O próximo passo agora é espraiar os diálogos e conversar com as lideranças e dirigentes dos partidos, indo além do PCdoB e PV, as siglas que formaram a federação em 2022 para fortalecer a candidatura de Lula à Presidência da República. "Oficialmente, decidi com a família por meu nome à disposição. Mais à frente o passo é analisar as condições objetivas, como a chapa proporcional, a majoritária ampliada e não só na federação, a estrutura, entre outras necessidades", explicou.

Sobre as credenciais, Zeca afirma, "sem falsa modéstia", que reúne as condições para fazer o enfrentamento eleitoral. E menciona o currículo de ex-governador, ex-deputado federal, ex-vereador, deputado estadual mais uma vez e outras experiências que acumularam conhecimentos de política e de gestão.

"Também posso dizer que tenho um bom cacife eleitoral, com trânsito nos diversos segmentos da sociedade. Com estes acúmulos creio que posso entrar em campo e fazer o jogo limpo e democrático, como sempre fiz ao longo da minha vida", enfatizou. Zeca acentua ainda que a capilaridade de seu nome dará à pré-candidatura uma singularidade: será capaz de aglutinar ou atrair as forças democráticas, "não somente as da esquerda ou da centro-esquerda, mas do centro-direita e até da direita inteligente, não-negacionista da democracia e dos direitos legítimos das pessoas".

O novo modelo de cidade, segundo Zeca, aponta para um grau maior e mais efetivo de proximidade entre todas as regiões urbanas. "Queremos a Campo Grande uma cidade ressignificada pela ótica humana do bem-estar das pessoas como elemento identificador do seu progresso", salientou. E acrescentou:

- Queremos discutir um município que seja reconhecido não somente pela dimensão territorial ou pelo crescimento demográfico, mas pela alma sensível de um desenvolvimento que inclui, econômica e socialmente, o conjunto de sua população, que não faça do centro um elemento isolado com serviços nem sempre acessíveis diretamente ao morador da periferia.