Zeca reivindica pavimentação da estrada de acesso ao Assentamento Taquaral, em Corumbá

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (19) solicitando ao Governo do Estado a realização de projeto executivo para pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao assentamento Taquaral, situado no município de Corumbá.

Segundo Zeca do PT, a pavimentação da referida estrada "será de grande importância, pois serve de acesso ao Assentamento Taquaral e outros núcleos da Agricultura Familiar na região do Pantanal", justifica o parlamentar.

Zeca acrescenta que "o investimento na pavimentação asfáltica resulta em maior segurança aos que transitam na região, bem como acelera todo o processo de escoamento da produção oriunda dos pequenos agricultores", finalizou Zeca.

A indicação de Zeca do PT foi encaminhada ao secretário estadual de infraestrutura e logística, Hélio Peluffo, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Mauro Azambuja Rondon.