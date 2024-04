Zeca solicita interlocução do Governo pela manutenção do Consulado do Paraguai em MS

Após o Paraguai anunciar que fechará suas embaixadas em cinco países, o deputado estadual Zeca do PT acionou o Governo do Estado solicitando interlocução junto à Presidência do país vizinho visando a manutenção do Consulado Paraguaio em Mato Grosso do Sul.

Zeca apresentou o pedido após receber apelo da Colônia Paraguaia em Mato Grosso do Sul, temerosa com a notícia de que o país anunciou o fechamento de suas embaixadas no Egito, Canadá, Portugal, Austrália e Suiça.

"Mato Grosso do Sul compartilha laços estreitos de história e cultura com o Paraguai, possuindo a maior colônia paraguaia no Brasil, o que contribuiu de maneira inequívoca para a formação da identidade cultural de nosso Estado. É de suma importância a manutenção do consulado do Paraguai em nosso Estado para dar continuidade à integração com o país vizinho e irmão, ainda mais neste momento, no qual o caminho para o Pacífico vem para estreitar nossas relações com o povo paraguaio", justificou Zeca do PT.

O pedido de Zeca do PT pela manutenção do Consulado do Paraguai em Mato Grosso do Sul foi encaminhado ao governador Eduardo Correa Riedel.