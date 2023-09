Analisando os resultados recentes do Brasil

2023 foi um ano estranho para o Brasil. O moral dos jogadores e torcedores estava baixo, pois a Seleção foi eliminada da Copa do Mundo no Catar nas quartas de final pela Croácia e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não conseguiu levantar o ânimo, pois a tentativa de atrair Carlo Ancelotti do Real Madrid não deu certo (pelo menos por enquanto).

Os resultados deste ano também foram irregulares, o que não deve ter contribuído para a falta de otimismo em torno da equipe. Dito isso, vamos dar uma olhada em todos os jogos do Brasil até agora neste ano e ver como eles se saíram.

Marrocos 2 x 1 Brasil

Sob o comando do técnico interino Roman Menezes, o Brasil perdeu para o Marrocos por 2 a 1 no Stade Ibn Batouta, em Tanger, em março. Os Leões do Atlas foram uma das surpresas da Copa do Mundo do Catar, chegando às semifinais antes de serem eliminados pela França nas semifinais, mas o Brasil ainda era o favorito para essa partida com a melhor casa de aposta.

No entanto, o Marrocos conseguiu uma vitória histórica em casa, derrotando o Brasil pela primeira vez e tornando-se apenas o segundo país africano na história a surpreender a Seleção. Sofiane Boufal abriu o placar no primeiro tempo, mas Casemiro empatou aos 67 minutos. Abdelhamid Sabiri marcou o gol da vitória aos 79 minutos.

Brasil 4 x 1 Guiné

Ainda sob o olhar atento de Menezes, o Brasil se recuperou da derrota de 2 a 1 para o Marrocos em março com uma vitória de 4 a 1 sobre a Guiné no Estadi Cornella-El Prat (casa do Espanyol) em Barcelona, em junho. Joelinton foi convocado pela primeira vez graças ao seu desempenho no Newcastle United na Premier League, e precisou de apenas 27 minutos para marcar em sua estreia.

Rodrygo colocou o Brasil em vantagem de 2 a 0 três minutos depois, mas Serhou Guirassy descontou para a Guiné antes do intervalo. Qualquer esperança de que os africanos voltassem a empatar foi rapidamente frustrada no segundo tempo, quando Éder Militão fez 3 a 1 apenas alguns minutos após o reinício, e Vinicius Junior fez 4 a 1 de pênalti no final.

Brasil 2 x 4 Senegal

Qualquer esperança que Menezes tivesse de receber uma oferta permanente para o cargo de técnico foi frustrada quando o Brasil perdeu por 4 a 2 para o Senegal no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, apenas alguns dias depois da vitória convincente sobre a Guiné. Lucas Paquetá abriu o placar para a Seleção aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Habib Diallo fez com que o Senegal voltasse a empatar.

Com o placar em 1 a 1 no intervalo, os africanos abriram dois gols de vantagem logo aos 10 minutos do segundo tempo. Marquinhos colocou a bola em sua própria rede para dar a liderança ao Senegal, e Sadio Mane marcou para dar a eles uma vantagem mais confortável. Marquinhos tentou se redimir com um gol na ponta direita para fazer 3 a 2, mas Mane converteu um pênalti no final para confirmar o resultado surpreendente na aposta de futebol.

Brasil 5 x 1 Bolívia

Com Fernando Diniz agora no comando da Seleção, já que o atual técnico do Fluminense assinou um contrato de um ano em julho, o Brasil iniciou sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo com uma vitória de 5 a 1 sobre a Bolívia. Neymar perdeu um pênalti que o faria ultrapassar Pelé como o maior artilheiro do país, mas Rodrygo compensou e o jogador do Real Madrid marcou novamente depois que Raphinha, do Barcelona, fez 2 a 0.

Com uma vitória fácil, Neymar finalmente conseguiu marcar seu 78º gol pelo Brasil e se colocou dois gols à frente do lendário Pelé para fazer 5 a 1, depois que Victor Abrego descontou para a Bolívia no Estádio Olímpico do Pará, em Belém.

Peru 0 x 1 Brasil

O Brasil dominou o jogo no Estádio Nacional de Lima, mas, na maior parte do tempo, não parecia que seria a sua noite. Raphinha parecia ter aberto o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, mas o VAR interveio, e o mesmo aconteceu quando Richarlison, do Tottenham Hotspur, marcou aos 29 minutos, com o assistente de vídeo anulando o gol novamente.

À medida que os minutos passavam, parecia cada vez mais provável que o Peru fosse segurar um ponto contra a Seleção. No entanto, a virada finalmente aconteceu aos 90 minutos, quando Neymar deu assistência para Marquinhos marcar o gol da vitória.